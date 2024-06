Nuova Mini All-Electric Countryman: più grande, elettrica e innovativa

La nuova MINI Countryman ha subito una trasformazione significativa, diventando più alta e più lunga rispetto al modello precedente.

Con un design moderno e minimalista, la vettura presenta superfici pulite e definite, passaruota più larghi e un carisma unico che migliorano notevolmente la sua presenza su strada.

In particolare, l'abitacolo della MINI Countryman è stato ridisegnato per offrire ancora più spazio, comfort e sicurezza. Grazie alla trazione integrale e alla robusta costruzione, è perfetta per le avventure off-road. Le nuove modalità di esperienza MINI e i sistemi di assistenza alla guida, come il MINI Intelligent Personal Assistant, rendono ogni viaggio ancora più piacevole e divertente. Inoltre, la trasmissione completamente elettrica, disponibile in due livelli di potenza, rappresenta un passo importante verso la mobilità sostenibile.

Dal punto di vista delle dimensioni, la MINI Countryman ora misura 4.433 mm in lunghezza, 1.843 mm in larghezza e 1.656 mm in altezza. Il passo è stato aumentato a 2.692 mm, migliorando ulteriormente il comfort. La nuova All-Electric MINI Countryman è disponibile nelle versioni Countryman E e Countryman SE ALL4, con potenze rispettivamente di 150 kW/204 CV e 230 kW/313 CV, e autonomie di 462 km e 433 km.

La nuova generazione della MINI Countryman rappresenta un'evoluzione significativa verso la mobilità elettrica senza emissioni locali. Fin dal suo debutto nel 2010, questo crossover compatto ha ottenuto grande successo, diventando un punto di riferimento nel suo segmento. Ora, con la produzione in Germania, la MINI Countryman apre nuove strade anche in termini di sostenibilità.

Design e Innovazione

Il nuovo linguaggio del design MINI, denominato “Charismatic Simplicity”, combina modernità, tecnologia e rispetto per l’ambiente. La nuova Countryman ha un design esterno minimalista e imponente, caratterizzato da una silhouette inconfondibile e proporzioni tipiche MINI. La nuova aerodinamica migliorata ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica (cd) di 0,26, rispetto allo 0,31 del modello precedente.

Il tetto leggermente curvo, il montante C di nuova concezione e la caratteristica Black Band che circonda la vettura, contribuiscono al design distintivo della nuova MINI Countryman. Inoltre, i fari a LED con modalità di firma luminosa e la griglia anteriore ottagonale, conferiscono alla vettura un look moderno e tecnologico.

Interni e Comfort

Gli interni della nuova MINI Countryman sono stati ripensati per offrire un'esperienza digitale e coinvolgente. La plancia, priva di display dietro il volante, è stata sostituita da un head-up display opzionale che proietta tutte le informazioni rilevanti. Il display OLED centrale, con una forma rotonda ad alta risoluzione, diventa il cuore dell'abitacolo, migliorando l'interazione e il comfort.

L’abitacolo è suddiviso in una sezione superiore e una inferiore, con materiali caldi e piacevoli al tatto, come il tessuto in poliestere riciclato utilizzato per la plancia e i pannelli delle porte. L’illuminazione ambientale e le modalità di esperienza MINI offrono un'esperienza di guida personalizzata, con proiezioni luminose che si adattano al mood del conducente.

Sostenibilità e Mobilità Elettrica

La nuova MINI Countryman è stata progettata per essere il più sostenibile possibile. Gli elementi cromati sono stati eliminati e i cerchi in lega leggera sono realizzati con alluminio riciclato fino al 70%. Inoltre, l’uso di elettricità verde nella produzione ha ridotto significativamente le emissioni di CO2.

La batteria della MINI Countryman può essere caricata a corrente alternata con 22 kW e la ricarica rapida a corrente continua è possibile con 130 kW. Questo consente di caricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida.

La nuova MINI Countryman rappresenta un passo avanti significativo verso la mobilità elettrica e la sostenibilità. Con un design moderno e minimalista, interni spaziosi e tecnologicamente avanzati, e una trasmissione completamente elettrica, la MINI Countryman è pronta a conquistare nuove strade e offrire un’esperienza di guida senza precedenti.