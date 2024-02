Nuova MINI John Cooper Works Countryman: prestazioni e stile al top

La nuova MINI John Cooper Works Countryman si presenta come il modello più grande e performante della famiglia MINI,

offrendo un'esperienza di guida senza precedenti grazie al suo potente motore da 2,0 litri e alla trazione integrale ALL4. Monaco di Baviera diventa così la culla di un'auto che ridefinisce gli standard di prestazione e stile nel segmento delle crossover.

Sotto il cofano della MINI John Cooper Works Countryman batte un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri capace di erogare 300 CV e 400 Nm di coppia. Questa potenza permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h. Il sistema di trazione integrale ALL4 assicura una distribuzione ottimale della potenza in ogni condizione di guida, mentre l'avanzato turbocompressore di scarico a doppio comando garantisce prestazioni elevate in ogni curva.

La nuova MINI John Cooper Works Countryman sfoggia una silhouette imponente e minimalista che esprime un senso di avventura e affidabilità. Gli elementi aerodinamici specifici, come i catarifrangenti verticali e la griglia ottagonale in nero lucido, accentuano l'aspetto sportivo della vettura. I fari LED MINI con JCW Signature Mode e il nuovo logo John Cooper Works tricolore completano il design esterno, rendendolo distintivo e riconoscibile.

Gli interni della MINI John Cooper Works Countryman troviamo un abitacolo funzionale, con una divisione tra la sezione superiore e quella inferiore che amplifica la sensazione di spaziosità. Il design interno è caratterizzato da una combinazione di colori rosso e nero, con materiali di alta qualità come il tessuto bicolore in poliestere riciclato. I sedili sportivi JCW offrono un comfort superiore e sottolineano l'eredità racing della MINI.

La vettura è dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida che supportano la guida parzialmente automatizzata di livello 2, grazie a 12 sensori a ultrasuoni e quattro telecamere Surround View. Il pacchetto opzionale Driving Assistant Professional permette al guidatore di staccare le mani dal volante su percorsi autostradali fino a 60 km/h, con l'obbligo di mantenere comunque l'attenzione alla guida.

La nuova MINI John Cooper Works Countryman non solo brilla per le sue prestazioni e il suo design, ma offre anche un'esperienza di guida coinvolgente con funzionalità avanzate. Gli interruttori a levetta della barra di comando MINI e il display OLED centrale ad alta risoluzione consentono un controllo intuitivo di tutte le funzioni. Le MINI Experience Modes permettono di personalizzare l'ambiente di guida, mentre l'assistente vocale facilita la gestione di navigazione, telefono e intrattenimento.

La nuova MINI John Cooper Works Countryman si distingue per il suo aspetto potente, le altissime prestazioni e un'innovazione tecnologica all'avanguardia. Questa vettura è la scelta ideale per gli appassionati di guida che non vogliono rinunciare a stile, comfort e v