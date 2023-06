Nuova Opel Astra Elettrica apre la strada ad una nuova era

Opel apre l’ennesimo, rivoluzionario capitolo lungo il suo viaggio perdiventare un marchio completamente elettrico.

La nuova Opel Astra Electric ha una potenza di 115 kW/156 CV e 270 Newton metri di coppia massima, entrambi disponibili già al primo tocco del pedale dell'acceleratore, garantendo partenze scattanti. Il peso ridotto della cinque porte contribuisce ulteriormente a questa vivace progressione: a 1,679 kg è di circa 100 kg più leggera rispetto alle rivali, diventando quindi il riferimento nella sua classe a batteria. Inoltre ha una velocità massima di 170 km/h.