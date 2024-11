Nuova Porsche Taycan GTS 2024: design, potenza e autonomia rinnovata per la regina elettrica sportiva

All'inizio del 2024, Porsche ha arricchito e potenziato la gamma Taycan, ampliando le varianti disponibili e introducendo tre nuovi modelli.

La nuova edizione della Porsche Taycan GTS, disponibile sia come berlina sportiva che come Sport Turismo, riporta in auge l’acronimo GTS (Gran Turismo Sport) con aggiornamenti significativi in termini di design, motorizzazione e autonomia. Inoltre, Porsche offre ora una versione base della berlina sportiva Taycan con trazione integrale, ampliando ulteriormente l’offerta per chi cerca una vettura elettrica potente e versatile.

Design esterno: carattere dinamico e distintivo

Il design della Taycan GTS è stato rinnovato con una linea più affilata e dettagli esclusivi, come la fascia frontale e il sotto-paraurti posteriore Sport Design con inserti in Nero lucido, che conferiscono un aspetto deciso. Gli specchietti retrovisori esterni, la base dei cerchi Taycan Turbo S Aero Design da 20 pollici e i cerchi opzionali RS Spyder Design da 21 pollici sono in Grigio Antracite, enfatizzando ulteriormente il carattere sportivo del modello. La gamma di colori è stata ampliata con tinte uniche, come il Grigio Ardesia Neo e il Pale Blue metallizzato, oltre alla variante Purple Sky per chi desidera un’estetica ancora più audace.

Motorizzazione e prestazioni: la potenza di una GTS

Il motore della Taycan GTS offre fino a 515 kW (con Launch Control), rendendola la variante più sportiva della famiglia Taycan. Grazie al nuovo sistema push-to-pass, disponibile nel pacchetto Sport Chrono di serie, è possibile attivare una spinta extra di 70 kW per 10 secondi semplicemente premendo un pulsante. La berlina sportiva e la Sport Turismo GTS passano da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,4 secondi, con una riduzione significativa rispetto ai modelli precedenti. L’autonomia della GTS è stata incrementata di oltre 120 km, arrivando a un massimo di 628 km nel ciclo WLTP, rendendo la GTS non solo potente, ma anche efficiente.

La versione entry-level della Taycan, la nuova Taycan 4, è invece equipaggiata con un motore elettrico su entrambi gli assi, che garantisce una maggiore stabilità di guida. Con la batteria Performance Plus opzionale, l’autonomia arriva fino a 643 km nel ciclo WLTP. La Taycan 4 accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, offrendo prestazioni elevate e grande comfort su lunghe distanze.

Interni: lusso sportivo e tecnologia

Gli interni della Taycan GTS sono progettati per esaltare il carattere sportivo e l'eleganza tipici di Porsche. Gli ampi rivestimenti in tessuto sportivo Race-Tex, combinati con dettagli in pelle nera liscia e sedili sportivi adattivi Plus (regolabili elettricamente a 18 vie), offrono un comfort e un look esclusivo. Il volante sportivo multifunzione GT include il selettore per la modalità “pista” e il sistema push-to-pass, per un'esperienza di guida dinamica anche su strada. Tra le opzioni, il pacchetto interno GTS ora offre finiture in Grigio Ardesia Neo, che si aggiunge al Rosso Carminio. La dotazione include di serie anche il sistema audio surround BOSE®.

Gli interni della Taycan 4 sono anch’essi di alta gamma, con sedili comfort regolabili elettronicamente e una plancia impreziosita da dettagli cromatici in Dark Silver. Le opzioni di rivestimento parzialmente in pelle sono disponibili in Grigio Ardesia e in un'elegante combinazione bicolore Nero/Beige Gesso.

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma Taycan è già ordinabile, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per l'inizio del 2025. I prezzi partono da 110.652 euro per la Taycan 4 berlina, 153.739 euro per la Taycan GTS berlina sportiva e 154.753 euro per la Taycan GTS Sport Turismo.

Efficienza di ricarica e tecnologia avanzata

La nuova Taycan è stata ottimizzata per garantire una ricarica più veloce e maggiore efficienza energetica. Il sistema di gestione termica e la pompa di calore di nuova generazione, insieme a una strategia di recupero dell’energia più avanzata, permettono una capacità di recupero di 400 kW in decelerazione da alte velocità. Con una stazione di ricarica a 800 Volt in corrente continua, la Taycan può essere ricaricata fino a 320 kW, riducendo notevolmente i tempi di attesa.

La nuova Porsche Taycan 2024 rappresenta quindi un’evoluzione completa, pensata per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di potenza, autonomia, design e comfort. Con una gamma di sedici varianti, Porsche risponde ai diversi desideri di chi cerca una sportiva elettrica versatile e performante, incarnando il futuro della mobilità elettrica di lusso.