Nuova Toyota Yaris Cross, migliora prestazioni e sicurezza

Un motore full hybrid in grado di elevare le prestazioni della vettura e’ il marchio di fabbrica della Nuova Toyota Yaris Cross.

Più sicura, digitale e moderna, la compatta si affianca alla nuova Yaris con l’offerta di propulsori "dual hybrid" adottando la tecnologia Full Hybrid-Electric Toyota di quinta generazione con un nuovo powertrain, "Hybrid 130". L'affermato sistema Full Hybrid da 1,5 litri è stato dotato di un nuovo powertrain che presenta un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e potente, con un un aumento del 14% della potenza totale del sistema, da 116 CV / 85 kW a 132 CV / 97 kW.

Il risultato è un'accelerazione più brillante, con il tempo da 0 a 100 km/h ridotto di mezzo secondo a 10,7 secondi e il tempo nell’80 - 120 km/h ridotto di 0,4 secondi a 8,9 secondi. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, l'impatto è modesto con il nuovo sistema che raggiunge il miglior risultato della categoria di 103-122 g/km. Le prestazioni del motore termico, del motore elettrico e della batteria ibrida sono state migliorate nell'Hybrid 130. L'assistenza del motore elettrico in risposta all'uso dell'acceleratore da parte del guidatore è stata migliorata per contribuire a livelli elevati di maneggevolezza e una sensazione di accelerazione lineare. Il nuovo propulsore Hybrid 130 sarà introdotto su diversi allestimenti della gamma, tra cui la nuova Premiere Edition e GR SPORT.

La gamma continuerà a offrire il consolidato sistema ibrido da 116 CV / 85 kW, ora noto come "Hybrid 115". La nuova Yaris Cross beneficia di una serie di misure aggiuntive per ridurre il rumore e le vibrazioni. Per quanto riguarda la rumorosità del motore, quattro aree chiave sono state oggetto di miglioramento: è stato aggiunto un ammortizzatore a smorzamento variabile al supporto motore sul lato sinistro; sul condotto di aspirazione è stato montato un risonatore; il pannello fonoassorbente del cruscotto è stato cambiato, passando da una costruzione a strato singolo a una a tre strati; e un ulteriore strato di feltro è stato aggiunto al pannello superiore del cofano. Per mitigare il rumore generato da vento e rotolamento degli pneumatici, vengono ora utilizzati vetri più spessi per il parabrezza e per i finestrini laterali anteriori e posteriori.

I display hanno dimensioni ai vertici della categoria: 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda dell'allestimento. Il digital cockpit da 12,3 pollici presenta quadranti, informazioni e grafici in alta definizione per la massima visibilità in tutte le condizioni di luce. Il guidatore può personalizzare l'aspetto del display in base al proprio umore o al tipo di viaggio con quattro opzioni: Smart, Casual, Sporty e Tough.La versione da 7 pollici è di serie sugli allestimenti Active e Trend; il 12,3 pollici è presente sugli allestimenti top di gamma, Lounge, GR SPORT e Premiere Edition.



Toyota ha deciso di rendere l'attuale generazione di Yaris l'auto di piccole dimensioni più sicura al mondo, dotandola di una vasta gamma di equipaggiamenti e caratteristiche di sicurezza attiva e passiva che possono eliminare gran parte dello stress dalla guida. Nella nuova Yaris Cross, questi sistemi sono stati migliorati e implementati per essere più efficaci che mai, tra cui l'introduzione dei sistemi Toyota Safety Sense di ultima generazione. Queste caratteristiche, spesso optional a pagamento o semplicemente non disponibili su altri modelli B-SUV, sono di serie su tutta la gamma Yaris Cross. Grazie a un nuovo sistema di telecamere e radar in grado di eseguire scansioni più lunghe e più ampie rispetto a prima, è possibile rilevare i rischi di incidenti in modo più preciso. Ad esempio, il sistema di pre-collisione (PCS) è ora in grado di riconoscere un potenziale impatto frontale e un'ampia gamma di oggetti e veicoli sulla traiettoria dell'auto, tra cui pedoni, ciclisti e ora anche motociclette.



La soppressione dell'accelerazione è una nuova aggiunta alla gamma Toyota Safety Sense. Questo sistema interviene per mitigare qualsiasi accelerazione improvvisa quando riconosce il rischio di collisione con un veicolo che precede. L’Assistenza Proattiva alla Guida (PDA) è un'altra nuova funzione, progettata per aiutare a evitare i tipici rischi di incidente quando si guida a bassa velocità. Il sistema di assistenza alla decelerazione fornisce una decelerazione fluida quando il guidatore rilascia l'acceleratore per rallentare quando si avvicina a un veicolo più lento che precede o entra in curva. Il secondo elemento del PDA è lo Steering Assist, che riconosce una curva della strada davanti a sé e regola la forza di sterzata per aiutare il conducente a svoltare in modo fluido e stabile.

Il nuovo Sistema di Arresto di Emergenza (EDSS) è in grado di supportare il conducente in caso di malore o incapacità. Se rileva che il conducente non ha effettuato alcun input (sterzata, frenata, accelerazione) per un certo periodo di tempo, emetterà un segnale acustico. Se non c'è reazione da parte del conducente, l'auto si fermerà gradualmente, attiverà le luci di emergenza e sbloccherà le portiere. Lo stile contemporaneo e cool di Yaris Cross ha fatto centro con i clienti sin dal lancio, rappresentando al meglio l'immagine di un SUV in un'auto compatta e maneggevole nel contesto urbano. Il suo fascino migliora ulteriormente grazie ad un nuovo esclusivo allestimento, la Premiere Edition. L’allestimento è offerto in un'esclusiva nuova verniciatura Urban Khaki in esecuzione bi-tone e con nuovi esclusivi cerchi in lega da 18 pollici grigio scuro/lavorati a cinque razze che ne esaltano l'aspetto dinamico e robusto. All'interno, le cuciture dei rivestimenti e le modanature sul cruscotto e sulle portiere si abbinano al colore della carrozzeria.



Anche il rivestimento dei sedili è stato rinnovato con un nuovo motivo ed è stato introdotto un morbido rivestimento inferiore del cruscotto su tutti gli allestimenti. La nuova colorazione Juniper Blue è ora disponibile su una selezione di allestimenti della gamma.