Nuova Volkswagen ID.7 Tourer: rivoluzione elettrica stilosa

Volkswagen sta ridefinendo i confini della mobilità elettrica con il lancio dell'ID.7 Tourer, la sua prima station wagon

completamente elettrica che promette di combinare l'efficienza energetica con un design accattivante e una tecnologia all'avanguardia. Disponibile per le prevendite a partire da 61.600 Euro, questa novità si posiziona al vertice della classe medio-alta, arricchendo l'offerta di Volkswagen con una soluzione spaziosa, elegante e tecnologicamente avanzata per il lavoro e il tempo libero.

Specificatamente progettata per il mercato europeo l'ID.7 Tourer esordisce nella versione Pro, dotata di un motore elettrico da 210 kW (286 CV) e una batteria da 77 kWh che garantisce un'autonomia WLTP di oltre 600 km. Queste cifre non sono solo impressionanti per una station wagon elettrica, ma stabiliscono nuovi standard per il segmento, con la possibilità di ricaricare rapidamente la batteria dal 10 all'80% in circa 28 minuti presso le stazioni di ricarica in corrente continua DC.

L'ID.7 Tourer si distingue anche per la sua spaziosità interna, offrendo una capacità di carico fino a 1.714 litri e garantendo ampio spazio per le gambe nella fila posteriore, grazie a un intelligente sfruttamento delle dimensioni del veicolo. Volkswagen non si è fermata qui, introducendo anche l'app Wellness In-Car per migliorare il benessere a bordo attraverso la regolazione sincronizzata di varie funzioni del veicolo.

Sotto il cofano tecnologico, troviamo il Software 4.0 che apporta migliorie significative in termini di autonomia, sicurezza e comfort. Le funzionalità possono essere ulteriormente estese grazie agli aggiornamenti over-the-air, garantendo così che l'ID.7 Tourer rimanga sempre al passo con i più recenti sviluppi tecnologici.

Per il mercato italiano, l'ID.7 Tourer viene lanciata nelle versioni Pro e Pro Edition Plus, con l'annuncio di future varianti Pro S e GTX, progettate per rispondere alle esigenze di autonomia e sportività. Volkswagen si impegna a offrire una scelta ampia con pacchetti opzionali suddivisi in quattro categorie, oltre a tre optional singoli, rendendo l'ID.7 Tourer un'offerta estremamente personalizzabile.

L'approccio di Volkswagen all'innovazione si riflette anche nelle soluzioni finanziarie proposte, come il Progetto Valore Volkswagen e il Noleggio a lungo termine, che rendono l'ID.7 Tourer accessibile a un pubblico più ampio.

Con l'arrivo previsto per l'estate nelle concessionarie italiane, l'ID.7 Tourer è pronta a rivoluzionare il segmento delle station wagon elettriche, offrendo una combinazione senza precedenti di stile, spazio, e sostenibilità. Volkswagen conferma così il suo impegno verso un futuro più verde, senza rinunciare a design e prestazioni.