Nuove motorizzazioni per Peugeot Traveller

Traveller il grande monovolume di Peugeot è disponibile in tre diverse lunghezze e in grado di ospitare comodamente a bordo fino a 8 persone. Da sempre si è fatto apprezzare dai tanti Clienti che l’hanno scelto per la grandissima versatilità unita alla generosa volumetria interna che permette di accogliere i passeggeri nel massimo comfort, rendendo così i viaggi in compagnia un’esperienza davvero unica.

Come tutte le altre PEUGEOT del listino, anche Traveller aggiorna la sua gamma motori all’omologazione Euro 6D e, per l’occasione, entra in gamma la nuova motorizzazione BlueHDi 140 Stop&Start, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT8 ad 8 rapporti. Questa nuova motorizzazione, forte di 145 CV, va a sostituire le precedenti motorizzazioni BlueHDi 150 con cambio manuale e BlueHDi 120 con EAT8.

Con l’arrivo di questa nuova motorizzazione, PEUGEOT Traveller può contare su diverse motorizzazioni Diesel BlueHDi 120 con cambio manuale a 6 rapporti, 140 manuale ed automatica, 180 disponibile esclusivamente con cambio automatico EAT8. In tempi recenti è stata poi introdotta in gamma anche la versione 100% elettrica, e-Traveller, forte di 136 CV e con due diverse capacità di batteria, 50 kWh o 75 kWh.

Ordinabile già da oggi, PEUGEOT Traveller BlueHDi 140 S&S ha un prezzo che parte da 35.200 Euro ed arriverà nelle Concessionarie a partire dalla fine di gennaio.