Nuovo Citroen C3 Aircross: la tecnologia al servizio del guidatore

Citroën propone innovazioni tecnologiche al servizio della sicurezza e del comfort a bordo. La perfetta integrazione delle funzioni di assistenza alla guida permette di assistere il conducente e di alleggerire lo stress della guida, consentendogli di vivere il viaggio senza preoccupazioni, in un comfort illimitato.

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross ne è la dimostrazione, grazie ai 12 aiuti alla guida, comunemente definiti ADAS dall’acronimo inglese “Advanced Driver Assistance Systems”.

In altri termini, si tratta di avanzati sistemi di supporto al guidatore, in grado di intervenire anche in maniera autonoma per proteggere la vettura ed i suoi occupanti.

Un aiuto tempestivo e fulmineo, al pari della velocità con cui su strada possono sorgere insidie legate alla circolazione, alla disattenzione degli altri conducenti, oppure alla stanchezza dello stesso guidatore.

È confortante, scoprire che la compattezza esterna di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross racchiuda questi formidabili aiuti, il cui dettaglio ne svela l’importanza.

Certamente è l’ACTIVE CITY BRAKE a mostrarsi come uno dei protagonisti della guida urbana, infatti il sistema di frenata automatica d’emergenza si attiva con velocità superiori a 5 km/h e fino a 85 km/h, quando rileva ostacoli fermi oppure in movimento.

Anche il RICONOSCIMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ gioca un ruolo importante, con la sua capacità di riconoscere sia l’inizio sia il termine del limite. La velocità rilevata può anche essere utilizzata come impostazione attraverso il limitatore/regolatore di velocità.

Un analogo sistema si occupa di sorvegliare il SUPERAMENTO INVOLONTARIO DELLE LINEE DI CARREGGIATA, rilevando il superamento della linea al suolo. Il conducente viene avvisato attraverso un segnale acustico e visivo, qualora il superamento avvenga senza che l’indicatore di direzione sia stato inserito.

Oltre alla carreggiata, gli angoli ciechi sono sotto stretta osservazione, con il SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELL’ANGOLO MORTO che attraverso una spia arancione nel retrovisore segnala al conducente la presenza di un veicolo nell’angolo cieco.

A bordo di Nuovo SUV C3 Citroën Aircross, le più importanti informazioni relative alla guida possono essere proiettate sull’HEAD-UP DISPLAY A COLORI, ovvero una lama trasparente situata nel campo visivo del conducente. Senza distogliere lo sguardo dalla strada, in questo modo è possibile avere costantemente il controllo della velocità attuale e consigliata, informazioni sul regolatore e limitatore di velocità, eventuali avvisi relativi al rischio di collisione e le indicazioni sulla navigazione. Le informazioni sono a colori per facilitarne ulteriormente la leggibilità.

Analoga attenzione è stata rivolta a quanto avviene dietro la vettura, grazia al sistema TOP REAR VISION che prontamente mostra le immagini provenienti dalla retrocamera non appena viene inserita la retromarcia.

Il Touch Pad 9” fornisce immagini della zona posteriore con un angolo di 180° per ridurre il rischio di insidie laterali.

La presenza di riferimenti visivi colorati per indicare la prossimità di un ostacolo ne avvantaggia la fruibilità, rendendo facile ogni manovra.

Un altro sistema viene in aiuto per qualunque tipo di parcheggio: PARK ASSIST. Viene attivato dal conducente ed ha il compito di rilevare automaticamente uno spazio, azionando in maniera autonoma lo sterzo per parcheggiare in sicurezza. Il conducente non deve far altro che inserire la retromarcia, accelerare e frenare, mantenendo sempre la possibilità di riprendere il controllo della vettura in ogni momento.

Un ulteriore supporto è rappresentato dal sistema HILL ASSIST, che ha il compito di impedire movimenti al veicolo quando in salita il pedale del freno viene rilasciato. Entra in funzione in caso di pendenze superiori al 3%, e mantiene la vettura frenata per circa 2 secondi, permettendo al conducente di passare con tutta tranquillità dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.

I sistemi di assistenza su Nuovo SUV Citroën C3 Aircross hanno anche il compito di facilitare l’utilizzo quotidiano, come dimostra KEYLESS ACCESS & START, sistema che consente di chiudere, aprire e mettere in moto la vettura senza dover estrarre la chiave dalla propria tasca. Nuovo SUV C3 Aircross riconosce il conducente al suo avvicinarsi, permettendo l’apertura delle portiere semplicemente mettendo la mano dietro ad una delle maniglie. Analoga facilità per la partenza della vettura, dove è sufficiente premere sul comando STOP/START.

Anche la COMMUTAZIONE AUTOMATICA DEI FARI vuole semplificare la vita di bordo, commutando automaticamente i fari abbaglianti su anabbaglianti quando viene incrociato un altro veicolo.

Tutti questi aiuti, possono rendere talmente rilassante viaggiare a bordo di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross, da segnalare una sosta dietro suggerimento del COFFEE BRAKE ALERT. Dopo due ore di guida a più di 65 km/h il sistema emette un avviso, che verrà ripetuto per ogni ora di guida supplementare senza pausa. Una segnalazione sonora ed un messaggio di testo visivo suggeriscono una pausa, azzerandosi ad ogni nuovo tragitto.

Infine, ma non ultimo in termini di importanza, è il sistema che valuta lo stato di vigilanza del conducente. Compito che il sistema DRIVER ATTENTION ALERT adempie identificando le deviazioni di traiettoria rispetto alle strisce a terra. Alla prima sbandata appare un messaggio di attenzione associato ad un segnale sonoro, mentre alla quarta volta il suono diventa più forte e compare il messaggio ‘Fai una pausa’. Il monitoraggio si inizializza dopo 15 minuti di guida sotto i 65 km/h, e nuovamente si tratta di una conferma di come la Marca consideri la sicurezza fondamentale per godere del comfort avanzato che Nuovo SUV Citroën C3 Aircross garantisce.