Nuovo Dacia Duster 4x4: il SUV democratico che guarda al futuro, ora con trazione integrale e tecnologia mild hybrid

Dacia Duster 4x4 è diventato un modello iconico nel panorama automobilistico internazionale, capace di democratizzare l’accesso a un SUV compatto con trazione integrale ad un prezzo accessibile.

Sin dal suo debutto, questo modello ha permesso a moltissimi clienti di acquistare un veicolo in grado di affrontare terreni accidentati e percorsi impervi, offrendo una mobilità fino a quel momento riservata a SUV molto più costosi.

Oggi, con la terza generazione, Nuovo Duster si presenta con un'importante novità: un motore mild hybrid a 48V da 130 CV che sostituisce la tradizionale motorizzazione Diesel. Questa nuova configurazione non solo migliora l’efficienza energetica del veicolo, ma eleva anche le sue capacità offroad, rendendo il Duster 4x4 ancora più versatile e pronto a superare i limiti del fuoristrada.

Un SUV compatto con grandi ambizioni

Fin dalla sua prima apparizione, il Duster ha conquistato un ampio pubblico, dai clienti che abitano in zone montane a chi, pur vivendo in città o in pianura, desidera un SUV multiuso. Questo modello offre un perfetto equilibrio tra prezzo e prestazioni, senza mai sacrificare l'affidabilità su terreni difficili.

La nuova versione 4x4 del Duster continua questa tradizione con un motore benzina turbo TCe da 1,2 litri che eroga 130 CV e una coppia massima di 230 Nm. A questo si aggiunge un motore elettrico che produce 16 CV, alimentato da una batteria compatta da 0,8 kWh. Questa combinazione offre una spinta aggiuntiva nelle situazioni difficili, rendendo il Duster ancora più capace in offroad.

Maggiori capacità fuoristradistiche

Una delle prime cose che si notano osservando il Nuovo Duster 4x4 è la sua maggiore altezza da terra, aumentata di quasi un centimetro rispetto alla versione a trazione anteriore, raggiungendo i 217 mm. Questa caratteristica, unita a un angolo di attacco migliorato a 31°, un angolo di dosso di 24° e un angolo di uscita di 36°, garantisce una mobilità senza compromessi anche nei percorsi più accidentati.

Il para urti anteriore specifico e l'assale posteriore a bracci multipli offrono una maggiore escursione delle ruote, migliorando ulteriormente la capacità di mantenere il contatto con il terreno. Anche gli pneumatici all seasons 3PMSF, progettati per l'offroad, contribuiscono a rendere il Duster un veicolo affidabile su ogni tipo di superficie.

Elettronica avanzata per il controllo in ogni situazione

Il Nuovo Duster 4x4 beneficia di un'elettronica di gestione della trazione avanzata, con 5 modalità di guida che permettono al conducente di adattare il veicolo alle diverse condizioni di terreno. Le modalità disponibili, selezionabili tramite un comodo rotore tra i sedili, sono:

AUTO: Gestisce automaticamente la distribuzione della coppia tra l’asse anteriore e posteriore in base all’aderenza.

SNOW: Ottimizza il controllo su strade scivolose, ideale per superfici innevate.

MUD/SAND: Perfetta per affrontare sentieri fangosi o sabbiosi, con una maggiore libertà di movimento concessa dal controllo di stabilità.

OFF-ROAD: Massimizza le prestazioni fuoristradistiche, distribuendo automaticamente la coppia tra le ruote anteriori e posteriori.

ECO: Ottimizza i consumi di carburante, mantenendo una trazione anteriore privilegiata.

Inoltre, il Hill Descent Control è un'ulteriore risorsa per affrontare discese ripide e scivolose, permettendo al veicolo di mantenere una velocità costante, frenando automaticamente le ruote quando necessario.

Un passo avanti rispetto al Diesel

Il passaggio dal Diesel al mild hybrid rappresenta una significativa evoluzione per il Duster. La nuova configurazione non solo offre una migliore efficienza energetica, ma rende il veicolo più silenzioso e fluido nella guida, specialmente su terreni accidentati. Il sistema mild hybrid sfrutta il motore elettrico per dare una spinta aggiuntiva nei momenti critici, migliorando la trazione e la stabilità del veicolo anche in condizioni difficili.

Grazie a queste innovazioni, Nuovo Duster 4x4 non fa rimpiangere il vecchio motore Diesel, anzi, si dimostra più versatile e capace, con un impatto ambientale ridotto e prestazioni migliorate.

Il Dacia Duster 4x4 rimane fedele alla sua missione di offrire un SUV accessibile ma performante, capace di affrontare terreni che altri veicoli nello stesso segmento non riescono a gestire. Con l’introduzione del mild hybrid 48V, il nuovo Duster non solo si adatta alle normative ambientali più recenti, ma eleva anche le sue capacità offroad grazie a una trazione integrale migliorata e un'elettronica avanzata.

Per chi cerca un veicolo affidabile, versatile e dal prezzo contenuto, il Nuovo Dacia Duster 4x4 rappresenta una scelta vincente, continuando a democratizzare il segmento dei SUV e offrendo a un vasto pubblico la possibilità di vivere esperienze offroad senza compromessi.