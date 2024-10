Nuovo DACIA Duster eletto “Auto Europa 2025”: riconoscimento per design, innovazione e qualità

Il Nuovo DACIA Duster è stato eletto “Auto Europa 2025”, un riconoscimento prestigioso assegnato ogni anno all’auto più significativa della produzione europea,

valutata in base a criteri di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio. Questa vittoria segna un'importante pietra miliare per DACIA, premiata per la prima volta con questo titolo.

La giuria, composta da giornalisti specializzati dell'Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), insieme a 150 opinion leader e al pubblico attraverso una votazione online, ha espresso un voto netto, riconoscendo il Nuovo Duster come il miglior SUV compatto sul mercato.

Un riconoscimento che premia l'evoluzione del brand

DACIA, entrata nel mercato come marchio low-cost, ha saputo trasformarsi nel corso degli anni, divenendo sinonimo di “Value for Money”. Il Nuovo Duster incarna questa filosofia, offrendo un SUV compatto che unisce concretezza, essenzialità e tecnologia all’avanguardia. Guido Tocci, Managing Director di DACIA Italia, ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando come il Duster rappresenti la perfetta risposta alle esigenze dei clienti moderni: un'auto robusta, sicura e accessibile.

Design, tecnologia e sicurezza ai massimi livelli

Dal suo debutto nel 2010, il DACIA Duster ha rivoluzionato il segmento SUV. Con questa terza generazione, il modello è stato completamente riprogettato, con uno stile più personale e una maggiore attenzione alle tecnologie di sicurezza e comfort. Basato su una nuova piattaforma, il Nuovo Duster offre una guida confortevole e una robustezza che lo rendono ideale per affrontare anche i terreni più impegnativi.

Grazie all'ottima abitabilità e capacità di carico, il Duster è una scelta ideale per chi desidera un SUV compatto senza rinunciare alla praticità e alla protezione adeguata degli occupanti. Il riconoscimento “Auto Europa 2025” conferma che il Nuovo Duster non solo è un successo commerciale, ma ha anche conquistato la critica, dimostrando di essere una delle migliori opzioni sul mercato.

Il futuro di DACIA è all'insegna del successo

L'elezione del Nuovo Duster come “Auto Europa 2025” arriva in un momento cruciale per DACIA, che continua a evolversi senza perdere la sua identità basata su essenzialità e concretezza. Con questo SUV, il brand ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere perfettamente alle aspettative dei clienti, offrendo veicoli che combinano design accattivante, tecnologia all’avanguardia e prezzi competitivi.