Nuovo Ford Puma, il SUV compatto che rivoluziona la guida urbana

Ford ha svelato la nuova generazione della Puma, il SUV compatto che sta ridefinendo il concetto di mobilità urbana e extraurbana grazie a un design innovativo e a tecnologie all'avanguardia.

La nuova Ford Puma rappresenta un salto qualitativo rispetto alla generazione precedente, che già godeva di un ottimo successo in Italia e in Europa, grazie a un mix vincente di sportività, funzionalità e stile.

La progettazione interna è stata completamente rinnovata per offrire un'esperienza di guida più coinvolgente e confortevole. I designer si sono ispirati alle auto sportive, riducendo il numero di pulsanti e orientando i display verso il conducente, per un ambiente di guida più intuitivo e meno distrattivo. La connettività 5G e Alexa Built-in migliorano ulteriormente l'esperienza a bordo, permettendo ai conducenti di rimanere connessi e di gestire le proprie giornate con maggiore efficienza.

Sul fronte della sicurezza e del comfort di guida, la nuova Puma eccelle grazie a sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il controllo automatico della velocità in prossimità di incroci e curve, e la telecamera a 360° per facilitare le manovre in spazi ristretti. La tecnologia Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering offre una guida più rilassata, adattandosi automaticamente alle condizioni del traffico e mantenendo la vettura centrata nella propria corsia.

La nuova Puma non trascura l'aspetto delle prestazioni, offrendo motorizzazioni EcoBoost Hybrid con potenze fino a 155 CV e 170 CV per la versione Puma ST Powershift, combinando efficienza e reattività. Inoltre, l'attesa Puma Gen-E segnerà l'ingresso di Ford nel segmento delle Puma completamente elettriche, promettendo zero emissioni senza compromessi sulle prestazioni.

All'interno, spiccano i due grandi display digitali da 12,8 pollici, che offrono chiarezza e immediatezza delle informazioni al conducente. Il sistema di infotainment SYNC 4 assicura una connettività avanzata e una personalizzazione senza precedenti, integrando perfettamente gli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, e offrendo la possibilità di ricarica wireless.

Dal punto di vista del design, la nuova Puma mantiene l'iconico stile coupé, arricchito dal nuovo design del paraurti anteriore, della griglia e dei cerchi in lega. Il MegaBox da 80 litri e l'ampio bagagliaio garantiscono spazio e versatilità, rendendo la Puma ideale sia per la città che per le avventure fuori porta.

La nuova Ford Puma è già ordinabile e si presenta come una delle proposte più interessanti nel segmento dei SUV compatti, combinando stile, tecnologia e sostenibilità. Con la sua gamma di motorizzazioni, tra cui la futura versione elettrica, e le avanzate soluzioni tecnologiche, la Puma è pronta a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all'ambiente e alla connettività