Nuovo Mercedes Benz Citan, anche per il tempo libero come micro camper

Negli ultimi anni Mercedes Benz Vans si è affermata con successo nel mondo dei camper con i suoi veicoli base, e con il nuovo Citan, disponibile su ordinazione già da metà settembre, la Casa di Stoccarda ha posto le basi per ulteriore crescita.

Il nuovo Citan consente a Mercedes Benz Vans di sfruttare al meglio le versatili possibilità nel settore delle conversioni di micro-camper. Lo dimostrerà a breve SORTIMO Svizzera al Suisse Caravan Salon di Berna, a partire dal28 ottobre. SORTIMO Svizzera presenta allo stand Mercedes Benz il nuovo Citan con tenda da tetto e box multifunzione dotato di cucina e mobile letto. E ci sono, sul mercato, altre soluzioni di conversione basate sul nuovo Citan, ad esempio da VanEssa Mobilcamping. L'aumento di popolarità dei micro-camper ha una serie di ragioni: sono relativamente più economici in termini di costi; il loro concetto di conversione spesso modulare consente un'installazione e una rimozione flessibili; grazie alle loro dimensioni esterne compatte sono facili da usare; e il loro peso inferiore a 3,5 tonnellate significa che possono essere guidati con una normale patente di guida di categoria B. Con qualità come queste, i micro-camper hanno una base di fan in aumento, soprattutto tra i giovani van lifers.

Il cosiddetto box multifunzione di SORTIMO Svizzera offre una soluzione due in uno con cucina e letto. È installato nella parte posteriore del nuovo Citan. L'unità della cucina utilizza un sistema di cassetti e le caratteristiche includono un sistema di lavello, fornello a gas rimovibile a due fuochi e un cassetto per gli utensili da cucina. In opzione è disponibile un frigobox che può essere integrato anche nel mobile cucina. Il sistema letto è installato sopra il mobile cucina. In pochi istanti, questo può essere piegato per creare un letto con una superficie di 2020 millimetri per 1510 millimetri. Quando è ripiegato, i sedili posteriori del nuovo Citan possono essere utilizzati senza impedimenti. La scatola multifunzione di SORTIMO Svizzera è disponibile nei colori nero, grigio e rosso/arancione.

La tenda da tetto di SORTIMO Svizzera è montata sulle barre del tetto del nuovo Citan. Può essere installato in pochi minuti e, con la sua superficie di 2400 millimetri per 1400 millimetri, offre spazio aggiuntivo per dormire fino a due adulti. La tenda è impermeabile e dispone di un baldacchino sopra l'ingresso. Due finestre dotate di zanzariere garantiscono la circolazione dell'aria e la vista dei grandi spazi aperti. Nel frattempo, l'accesso alla tenda da tetto è consentito dalla scala in alluminio fornita.

Inoltre, SORTIMO Svizzera dispone di una gamma di altri accessori ordinabili per il nuovo Citan, tra cui un sistema solare mobile con alimentatore portatile.

Anche il sistema cucina VanEssa per la parte posteriore del nuovo Citan si basa su un sistema a cassetti e comprende, tra l'altro, un fornello a gas integrato, un sistema di lavello e un frigorifero opzionale. C'è anche abbastanza spazio per stoviglie, pentole e padelle e forniture. Il modulo della cucina pesa circa 60 chilogrammi e può quindi essere installato o rimosso in pochi minuti. Varie opzioni di design, tra cui due finiture in legno, offrono ulteriori opportunità di personalizzazione.

Con il sistema letto VanEssa, la parte posteriore del nuovo Citan può essere trasformata in un comodo letto in pochi semplici passaggi. Il supporto del sistema è fissato in posizione nel bagagliaio e consente di aprire una superficie del letto di 1890 millimetri per 1150 millimetri. Il sistema letto è disponibile singolarmente o in combinazione con il sistema cucina.