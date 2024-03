Nuovo Opel Grandland Hybrid: Il SUV Elegante e Dinamico

Opel amplia la sua gamma di veicoli sostenibili introducendo il nuovo Opel Grandland Hybrid, un SUV che combina eleganza, dinamismo e tecnologia all'avanguardia.

Questo modello rappresenta il top di gamma di Opel, offrendo non solo una guida piacevole ma anche un impegno verso la sostenibilità grazie alla sua propulsione ibrida innovativa. Con un prezzo di ingresso di 37.000 euro in Italia, esclusa IPT, il Grandland Hybrid si posiziona come una scelta interessante sia per il segmento aziendale che per gli appassionati di uno stile di vita attivo.

Tecnologia Ibrida per un Futuro Sostenibile

Il Grandland Hybrid si distingue per il suo sistema di propulsione ibrido a 48 volt, che riduce i consumi e le emissioni di CO2 del 15% rispetto alle varianti con motore a combustione interna. Questo SUV ibrido permette ai conducenti di godere di momenti di guida a zero emissioni locali, soprattutto in condizioni di traffico urbano, grazie alla capacità di ricaricare automaticamente la batteria durante la decelerazione.

Il cuore di questo sistema è un motore turbo benzina da 1,2 litri, sviluppato appositamente per l'uso ibrido, abbinato a un motore elettrico da 21 kW/28 CV e a un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce. Tale combinazione offre una guida efficiente e confortevole, con consumi e emissioni di CO2 significativamente ridotti.

Comfort e Praticità senza Compromessi

Nonostante l'introduzione della tecnologia ibrida, il design interno di Opel Grandland Hybrid non risente di compromessi in termini di spazio, garantendo una capacità di carico fino a 1.652 litri e una capacità di traino fino a 1.250 kg. Il sistema ibrido è progettato per essere compatto, con la batteria da 48 volt posizionata in modo strategico per non intralciare lo spazio interno.

Innovazioni Tecnologiche per una Guida Avanzata

Opel non tralascia la tecnologia e il comfort, dotando il Grandland Hybrid di sistemi all'avanguardia come i fari Intelli-Lux LED® Pixel Matrix e una telecamera a 360 gradi per la massima sicurezza. L'infotainment è al passo con i tempi, offrendo compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e la possibilità di ricarica wireless per gli smartphone.

Il cruscotto digitale da 12 pollici fornisce informazioni dettagliate sulla modalità di guida ibrida, inclusi i flussi di energia e lo stato di carica della batteria, consentendo ai conducenti di monitorare facilmente l'efficienza del loro viaggio.

ìUn Passo Verso la Mobilità del Futuro

Il nuovo Opel Grandland Hybrid si propone come una soluzione ideale per chi cerca un SUV elegante, sportivo e al tempo stesso impegnato nella riduzione dell'impatto ambientale. Grazie alla sua tecnologia ibrida a 48 volt, offre una guida efficiente e confortevole, dimostrandosi una scelta intelligente per affrontare le sfide della mobilità sostenibile senza rinunciare al piacere di guida.