Nuovo Opel Grandland, nasce una dedicata di accessori

Una linea audace e pura, con il caratteristico Opel Vizor nella sezione anteriore, che si sposa a tecnologie all'avanguardia e interni tanto moderni quanto confortevoli che includono un cruscotto digitale Pure Panel: queste le caratteristiche salienti del nuovo Opel Grandland.

I numerosi accessori Originali Opel, che consentono ai clienti di arricchire ulteriormente il SUV top di gamma del Marchio, sono altrettanto eleganti ed estremamente funzionali. Accessori realizzati su richiesta e prodotti selezionati forniti da aziende partner leader di mercato rendono il nuovo Opel Grandland ancora più unico e versatile. La scelta comprende sistemi di trasporto e supporto, equipaggiamenti per il comfort e la sicurezza e altri elementi di stile. E grazie ai moderni accessori di ricarica Opel, anche chi guida un Opel Grandland Hybrid è equipaggiato per tutte le situazioni.

Sicuri e affidabili: i sistemi di trasporto e supporto Opel

Se i possessori di un Opel Grandland desiderano portarsi dietro tutta la famiglia e l'attrezzatura sportiva, anche un bagagliaio con capacità fino a 1.652 litri può essere messo a dura prova. Inoltre, attrezzature come gli sci o i bastoni da trekking devono essere trasportate separatamente. Per casi del genere, Opel propone una gamma di versatili sistemi di trasporto e di supporto. I possessori di Opel Grandland possono usufruire di uno spazio di stivaggio supplementare grazie ai vari box da tetto Opel e ai porta-sci, porta-snowboard e porta-bicicletteprodotti da Thule, partner di Opel. L'attrezzatura sportiva può essere caricata comodamente, in modo ordinato e, soprattutto, sicuro. I porta-bici sul gancio di traino possono ospitare fino a due biciclette elettriche.

L'accesso ai sistemi portapacchi sul tetto è facilitato da predellini in alluminioche si incastrano perfettamente sotto le portiere tra i passaruota anteriori e posteriori. Con la loro piastra superiore in acciaio inox, non solo sono resistenti, ma diventano anche un elemento estetico di classe che sottolinea il carattere sportivo ed elegante di questo SUV top di gamma. Gommini antiscivolo assicurano un appoggio sicuro anche in condizioni di bagnato. I paraspruzzi inclusi nella gamma e disponibili in kit di due per la parte anteriore e posteriore, proteggono la vernice da fango, pietre, sabbia o neve e allo stesso tempo sottolineano il looktipicamente da SUV di questo modello.

Se si desidera mantenere l'auto pulita dopo un'escursione a piedi o in bicicletta attraverso boschi e prati, si può utilizzare il pratico vassoio per il bagagliaiodel nuovo Opel Grandland. Con il suo bordo alto e robusto e il rivestimento antiscivolo, il vassoio non solo protegge dallo sporco e dall'umidità, ma mantiene anche il bagagliaio in ordine. Inoltre, la griglia divisoria del vano di caricogarantisce che i bagagli o anche gli animali domestici che sono a bordo restino al sicuro al loro posto. Il divisorio su misura viene fissato dietro i poggiatesta della seconda fila di sedili. Il vano bagagli può anche essere diviso in modo flessibile utilizzando la rete per il vano bagagli Opel.

Ordine e pulizia grazie alle soluzioni FlexConnect per gli interni

Per l'abitacolo del nuovo Opel Grandland sono disponibili su richiesta diverse soluzioni FlexConnect che consentono di mantenere tutto in ordine e rendere il viaggio più piacevole. Tra queste rientrano ganci e appendiabiti, ma anche porta-tablet o il tavolino pieghevole. In questo modo è possibile guardare un film o lavorare comodamente stando seduti in seconda fila durante il viaggio. Gli accessori FlexConnect possono essere fissati al supporto di base, che è montato sui poggiatesta dei sedili anteriori, e rimossi con un semplice gesto.

Opel mette a disposizione anche pratici accessori di ricarica per chi ama guidare senza emissioni allo scarico, optando per le altrettanto potenti ed efficienti varianti ibride plug-in di Opel Grandland. L'offerta comprende il cavo di ricarica Modo 3 e la relativa custodia, nonché il carica-batterie universale con tre adattatori in dotazione:

Spina CEE-16 (trifase) per prese industriali (CA)

Spina di tipo EF per prese domestiche

Spina di tipo 2 per le stazioni di ricarica pubbliche

Così, chi guida un Opel Grandland Hybrid è ben preparato per qualsiasi necessità di ricarica, anche quando è in viaggio.

Altri accessori eleganti e pratici per il nuovo Opel Grandland e per molti altri modelli con il Blitz possono essere ordinati online o presso i concessionari Opel locali.