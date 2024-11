Nuovo Opel Grandland: tecnologia e design al servizio della mobilità sostenibile

Con il nuovo Opel Grandland, la casa tedesca ridefinisce il concetto di SUV, unendo eleganza, versatilità e sostenibilità.

Disponibile in versioni hybrid, plug-in hybrid ed electric, il modello offre un ventaglio di soluzioni per rispondere alle esigenze di ogni cliente.

Il design si distingue per il Vizor 3D con emblema Blitz illuminato e la scritta retroilluminata "OPEL", che regalano al Grandland un’identità visiva forte e moderna. Le dimensioni ampliate (4,65 metri di lunghezza) garantiscono maggiore comfort a bordo, con 20 mm extra per le gambe nei sedili posteriori e un vano di carico che raggiunge i 1.645 litri.

Interni all’avanguardia e comfort senza compromessi

L’abitacolo è dominato dal Pure Panel, con un display centrale fino a 16 pollici orientato verso il conducente e un quadro strumenti digitale completamente personalizzabile. Tra le innovazioni spicca l’Intelli-HUD, l’head-up display che permette di avere tutte le informazioni essenziali senza distogliere lo sguardo dalla strada.

I sedili anteriori ergonomici, certificati AGR, integrano la funzione Intelli-Seat per il massimo comfort, mentre i materiali riciclati sottolineano l’impegno di Opel verso un design sostenibile. Soluzioni come il Pixel Box e il caricatore wireless per smartphone aggiungono funzionalità pratiche al viaggio.

Motorizzazioni elettrificate: il futuro della mobilità secondo Opel

Il nuovo Opel Grandland debutta sulla piattaforma STLA Medium, progettata per veicoli elettrici. La versione Opel Grandland Electric, con batteria da 73 kWh, offre un’autonomia fino a 523 km (WLTP). In futuro, sarà disponibile anche una batteria da 97 kWh per percorrere fino a 700 km con una singola carica.

Le opzioni ibride comprendono:Hybrid a 48 volt: motore turbo benzina da 136 CV con motore elettrico da 21 kW (prezzo da 35.500 euro).Plug-in hybrid: potenza combinata di 195 CV e una coppia di 350 Nm (prezzo da 42.500 euro).

Entrambe le varianti assicurano prestazioni brillanti con un occhio attento ai consumi.

Sicurezza e innovazione: la guida del futuro

L’Opel Grandland integra tecnologie avanzate per la sicurezza e l’assistenza alla guida, come il Cruise Control Automatico con funzione Stop & Go, il riconoscimento dei segnali stradali e i fari Intelli-Lux HD a matrice di led con oltre 50.000 elementi.

Con il Grandland, Opel dimostra come eleganza, innovazione e sostenibilità possano convivere, aprendo una nuova era per la mobilità elettrificata. Prezzo di partenza: 35.500 euro.