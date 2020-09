Nuovo Opel Mokka-e, simbolo di efficenza e compattezza

Bassi consumi, tecnologia e piacere di guida. Sono queste le prime impressioni suscitate da Opel Mokka-e. Dove “e”, per una volta, non è sinonimo di elettrico, ma di efficenza. Il nuovo modello della casa tedesca, infatti, è dotato di motori termici, diesel e benzina, all’avanguardia. Il design del nuovo Opel Mokka è caratterizzato da sbalzi corti e proporzioni ampie, che, unite alle linee più tese, fanno apparire Opel Mokka più “piantato” al suolo. È dotato di un cockpit completamente digitale di nuova generazione: l’Opel Vizor e l’Opel Pure Panel. La plancia allungata orizzontalmente integra due display widescreen; quello davanti al conducente ha una dimensione massima di 12 pollici. Per consentire un utilizzo intuitivo e una costante attenzione del guidatore sulla strada, i progettisti di Opel hanno mantenuto i pulsanti di controllo solo per le funzioni essenziali. Con l'allestimento GS Line, Opel offre per la prima volta una versione più sportiva di Opel Mokka. Il nuovo allestimento include di serie le caratteristiche luci diurne, la mascherina Vizor nero lucido, elementi decorativi e stemmi esterni neri anziché cromati, un tessuto particolare per i sedili anteriori, rifinitura in rosso della plancia comandi, cerchi in lega leggeri con finitura nera, tetto bicolore e nervatura nera. Il sistema di illuminazione offre tecnologie all'avanguardia con fari a matrice adattiva e quindi privi di abbagliamento caratterizzata da 14 elementi, unica nella categoria. Tutte le versioni di Opel Mokka sono dotate di serie di luci a LED anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico e riconoscimento dei segnali stradali. A livello di interni, sono disponibili vari sedili ergonomici con sei diverse disposizioni, regolabili individualmente. È possibile ordinare sedili in Alcantara sportivi o classici in pelle pieno fiore, cosa molto insolita per un veicolo del segmento B. Il fiore all'occhiello è il sedile in pelle riscaldato con superficie perforata e funzione di massaggio per il conducente. La nuova gamma di infotainment collega perfettamente i vari dispositivi e intrattiene i guidatori e i passeggeri di Opel Mokka. Sono disponibili i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10 pollici ad alta risoluzione. I monitor sono integrati con il nuovo Pure Panel di Opel e idealmente posizionati verso il guidatore.

I sistemi multimediali compatibili con Apple CarPlay e Android Auto dispongono di controllo vocale integrato. “Nuovo Opel Mokka è l’icona di tutto ciò che il marchio rappresenta, oggi e per il futuro - spiega Michael Lohscheller, Ceo di Opel -. Divertente, efficiente e completamente innovativo, Opel Mokka simboleggia esattamente i valori del nostro marchio: entusiasmo, accessibilità, costruito in Germania. I nostri clienti sono liberi di scegliere un Opel Mokka con motore elettrico o con uno dei nostri nuovi motori super efficienti”.