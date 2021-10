Nuovo Peugeot e-Partner 100% elettrico, debutta in Italia

PEUGEOT e-PARTNER, l’attesissimo small e-van che combina le apprezzate caratteristiche di PARTNER termico con i vantaggi e il comfort della guida elettrica è da oggi ordinabile anche in Italia.

Tutte e 5 le versioni della gamma di Nuovo PEUGEOT e-PARTNER sono accomunate da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che assicura un’autonomia che arriva fino a 275 km, in funzione della versione e del tipo di guida ma secondo il severo protocollo WLTP. Per garantire la massima efficienza in termini di ricarica, sono disponibili due tipologie di caricatore di bordo: un monofase da 7,4 kW previsto di serie e un trifase da 11 kW in opzione, in grado di sfruttare ancor meglio le colonnine di ricarica in corrente alternata. Come altri modelli PEUGEOT 100% elettrici, anche Nuovo e-PARTNER può esser ricaricato da colonnine in corrente continua di capacità fino a 100 kW, caratteristica che permette di ricaricare l’80% della batteria in appena mezz’ora.

Il Marchio PEUGEOT è tra i primi costruttori a proporre una gamma completa di veicoli commerciali elettrici in Europa, confermando così la sua strategia in questo segmento. Nuovo PEUGEOT e-PARTNER va ad affiancare il nuovo PEUGEOT e-EXPERT (International VAN of The Year 2021) e PEUGEOT e-BOXER (di prossima introduzione nel nostro mercato).

Forte di un grande successo commerciale nel corso di diverse generazioni, vincitore di numerosi premi tra cui il riconoscimento di International VAN of The Year nel 2019, PEUGEOT PARTNER è stato prodotto in oltre 2 000 000 di unità e commercializzato in 100 Paesi sin dal lancio della prima generazione, avvenuto nel 1996.

A suo agio in tutte le situazioni e pensato per tutte le attività, con una zona di lavoro che facilita la vita quotidiana, tecnologie di bordo come il PEUGEOT i-Cockpit® e uno stile deciso, Nuovo PEUGEOT e-PARTNER 100% elettrico permette di accedere ai centri delle città senza limitazioni.