Nuovo Renault Rafale E-Tech Full Hybrid, aperti gli ordini In Italia

Al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget, in Francia, è stata svelata una delle novità più attese nel mondo automotive:

il Renault Rafale, veicolo chiave della cosiddetta "Renaulution". Questo modello segna un passo importante nella crescita di Renault nel segmento D, dimostrando l'impegno del brand nel soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di clientela.

Design e Abitabilità: Un Coupé Senza Compromessi

Il Rafale E-Tech Full Hybrid non è solo un SUV coupé per definizione, ma un'interpretazione audace e dinamica di questa categoria. Lungo 4,71 metri, largo 1,86 metri e alto 1,61 metri, il Rafale è stato concepito sulla piattaforma CMF-CD, vantando proporzioni equilibrate che enfatizzano il suo carattere sportivo senza sacrificare lo spazio interno. L'abitacolo è sorprendentemente spazioso, con 302 mm di spazio per le ginocchia nella seconda fila e un volume del bagagliaio di 627 litri, che sfida le convenzioni dei tradizionali coupé. Il tetto panoramico Solarbay®, una delle chicche tecnologiche di Rafale, utilizza la tecnologia PDLC per passare da opaco a trasparente, offrendo un'esperienza a bordo luminosa e aperta o riservata e protetta, a seconda delle preferenze.

Prestazioni e Sostenibilità: Il Cuore Ibrido di Rafale

Sotto il cofano, Rafale ospita un motore ibrido da 200 cv che promette di stabilire nuovi standard nel segmento per quanto riguarda l'autonomia e le emissioni. Con una trasmissione automatica multimode, il veicolo si propone come una soluzione all'avanguardia per chi cerca prestazioni eccezionali senza trascurare l'impatto ambientale, con un'autonomia fino a 1.100 km e emissioni di CO2 limitate a 105 grammi per chilometro.

Dinamismo e Controllo: L'Esperienza di Guida Rafale

La guida del Rafale si distingue per precisione e piacere, grazie a un telaio affinato e al sistema 4CONTROL Advanced, che offre sterzata alle quattro ruote. Questa caratteristica, standard nell'allestimento Esprit Alpine, migliora la manovrabilità in città e la stabilità in curva ad alta velocità. Il sistema multimediale OpenR Link, con Google integrato e oltre 50 applicazioni disponibili, rappresenta il cuore dell'interfaccia digitale di Rafale, eliminando i confini tra le funzionalità digitali esterne e l'esperienza a bordo.

Verso il Futuro: Rafale E-Tech 4x4

Entro la fine dell'anno, Renault amplierà la gamma Rafale con una versione E-Tech 4x4 da 300 cv, che aggiungerà un motore elettrico sul retrotreno e regalazioni specifiche del telaio per un piacere di guida ancora più esaltante.

Configurazioni e Prezzi: Un SUV per Ogni Esigenza

Il Rafale E-Tech Full Hybrid si presenta con un ricco equipaggiamento di serie e due livelli di allestimento: Techno a 43.700 euro la versione Esprit Alpine a 48.200 euro

Renault Rafale rappresenta un punto di svolta per il marchio, unendo design accattivante, tecnologia avanzata e una nuova visione della mobilità ibrida, promettendo di essere un protagonista di rilievo nel suo segmento.