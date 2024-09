Oasi Lavazza İTierra! al Museo Lamborghini: un’esperienza unica di caffè e sostenibilità

Lavazza, leader mondiale nella produzione di caffè, e Automobili Lamborghini, icona delle vetture sportive di lusso, rafforzano la loro collaborazione con un progetto che unisce l’eccellenza italiana e la sostenibilità.

Nasce così l’Oasi Lavazza İTierra!, un nuovo concept di pausa caffè integrato all’interno del prestigioso Museo Automobili Lamborghini. Questo progetto rappresenta un punto d’incontro tra innovazione e tradizione, offrendo ai visitatori un’esperienza di caffè di alta qualità mentre esplorano la storia della leggendaria casa automobilistica bolognese.

L’Oasi Lavazza İTierra! non è solo uno spazio dedicato alla coffee experience, ma anche un luogo di socializzazione e condivisione, progettato per integrarsi armoniosamente nel contesto tecnologico e innovativo del Museo. Con materiali naturali come legno, cemento e vetro, l’oasi si distingue come una vera e propria “area break verde”, arricchita da piante vive, purificatori d’aria e diffusori di aromi. Questo approccio si riflette anche nella scelta delle capsule compostabiliLavazza Blue İTierra! For Planet Espresso Bilanciato, unendo qualità e attenzione alla sostenibilità.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Buonristoro Spa e Progetto CMR, leader nel design di ambienti innovativi e sostenibili. L’installazione presso il Museo Lamborghini segue altre prestigiose oasi create in luoghi iconici come l’Università Bocconi di Milano e il Centro Italiano per la Fotografia di Torino.

Inoltre, Lavazza continua il suo impegno per la sostenibilità ambientale con la piantagione di 1.500 alberi in Brasile, a sostegno del progetto “Reforest the Amazon Basin”, in collaborazione con Tree-Nation. Grazie a queste iniziative, Lavazza ha già contribuito alla piantagione di 5.200 alberi in diverse parti del mondo, tra cui Mozambico, Thailandia, Bolivia e Colombia.

Per rafforzare la sensibilizzazione sulla sostenibilità, Lavazza ha stretto una media partnership con LifeGate, che realizzerà una puntata speciale del podcast “News dal Pianeta Terra” direttamente dall’Oasi Lavazza İTierra! nel Museo Lamborghini. Questo podcast sarà disponibile su Spotify e offrirà uno sguardo approfondito sull’impegno di Lavazza per l’ambiente e la sostenibilità.