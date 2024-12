Ola Kallenius Nuovo Presidente ACEA 2025: Leadership per l’Industria Automobilistica Europea

L'industria automobilistica europea si prepara ad affrontare le sfide future con una nuova guida.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, è stato eletto nuovo Presidente dell’Associazione Europea dei Produttori di Automobili (ACEA) per il 2025. La nomina è avvenuta oggi durante il Consiglio di Amministrazione dell’ACEA, segnando un cambio di leadership in un momento cruciale per il settore.

Källenius subentrerà a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, che ha ricoperto la carica dal 2022, distinguendosi per la sua capacità di guidare l'associazione attraverso un periodo di trasformazioni globali.



Nel suo primo intervento, Ola Källenius ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli dai membri dell'ACEA, sottolineando la centralità dell'associazione nel panorama politico e industriale europeo.

“L'ACEA è una delle voci più rilevanti e affidabili di Bruxelles,” ha dichiarato Källenius. “Durante la mia presidenza, l'ACEA lavorerà per migliorare le condizioni normative, sostenere la decarbonizzazione orientata al mercato e promuovere un commercio internazionale libero, equo e basato sulle regole.”

Källenius ha evidenziato come l'industria automobilistica europea debba cogliere le opportunità offerte dall’era digitale ed elettrica per mantenere la propria competitività globale.



La presidenza di Källenius arriva in un momento caratterizzato da profonde sfide geopolitiche e macroeconomiche. Tra le priorità, il nuovo presidente ACEA si concentrerà su:

Decarbonizzazione del settore, favorendo soluzioni orientate al mercato.

Rafforzamento delle condizioni normative, per sostenere l’innovazione e la competitività.

Promozione del commercio internazionale, fondato su principi di equità e trasparenza.

Questa visione riflette l’impegno dell’ACEA nel rappresentare i produttori di automobili europei e nel garantire un ruolo di primo piano per l'Europa nel panorama automobilistico globale.



Con una lunga carriera ai vertici di uno dei maggiori produttori automobilistici al mondo, Ola Källenius porta con sé un’esperienza unica e una visione strategica che saranno fondamentali per affrontare le sfide del settore. La sua presidenza promette di consolidare il ruolo dell’ACEA come interlocutore chiave per le istituzioni europee, guidando il settore verso un futuro sostenibile e competitivo.