Olivier Guintrand nominato Head of Engineering di Alpine Cars: una svolta per la trasformazione elettrica del marchio

Alpine Cars annuncia la nomina di Olivier Guintrand come nuovo Head of Engineering.

Con una carriera di oltre 35 anni nell’industria automobilistica, di cui 30 passati all'interno del Gruppo Renault, Guintrand porta con sé un bagaglio di esperienza ineguagliabile, particolarmente nel campo dell’ingegneria di prodotto e nello sviluppo di vetture sportive. La sua nuova posizione segna un passo cruciale per Alpine, che si prepara ad ampliare la gamma e ad affrontare la trasformazione verso un marchio interamente elettrico.

Guintrand è laureato in ingegneria meccanica presso l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) di Lione e ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo di modelli iconici come la Mégane 4 RS e la rinascita della Alpine A110. La sua esperienza nella Direzione Sport Premium Engineering di Renault Sport Cars, ora parte di Alpine Cars, lo rende il candidato ideale per guidare l’evoluzione tecnica del marchio verso il futuro.

Una nomina strategica per il futuro elettrico di Alpine



La nomina di Guintrand arriva in un momento cruciale per Alpine, impegnata nella realizzazione della strategia 2030 che prevede lo sviluppo di un Dream Garage 100% elettrico. La sua esperienza nella gestione dei progetti ingegneristici complessi e nella costruzione di automobili ad alte prestazioni sarà fondamentale per portare avanti questa transizione.

Philippe Krief, Chief Technology Officer di Renault Group e CEO di Alpine, ha espresso grande soddisfazione per la nomina di Guintrand, sottolineando come le sue competenze tecniche e la sua passione per le automobili sportive siano elementi chiave per affrontare le sfide future. “Olivier Guintrand è un ingegnere eccezionale e un profondo conoscitore del Gruppo Renault. Le sue qualità e la sua esperienza saranno cruciali per guidare la trasformazione industriale e l’elettrificazione della nostra gamma,” ha dichiarato Krief.

Il ruolo di Guintrand nella trasformazione di Alpine



Sotto la guida di Guintrand, Alpine si prepara ad ampliare la propria offerta di veicoli sportivi elettrici. Il focus non sarà solo sulle prestazioni, ma anche sull’integrazione delle tecnologie più avanzate per garantire una guida emozionante e rispettosa dell’ambiente. Guintrand dovrà assicurarsi che la tradizione sportiva di Alpine rimanga intatta, mentre il marchio esplora nuove frontiere della mobilità elettrica.

Con l’obiettivo di diventare un leader nel segmento delle auto sportive elettriche, Alpine si impegna a mantenere le caratteristiche distintive che hanno reso celebre il marchio, come la leggerezza, l’agilità e le performance di alto livello, adattandole alle esigenze del mercato del futuro.

Un passo verso il Dream Garage 100% elettrico



Il piano strategico di Alpine per il 2030 prevede la creazione di una gamma completa di veicoli elettrici che continueranno a incarnare l’eredità sportiva del marchio, ma con una visione sostenibile. Olivier Guintrand, con la sua profonda conoscenza dei processi industriali e dell’ingegneria di prodotto, sarà alla guida di questa trasformazione, garantendo che ogni modello della gamma mantenga lo spirito di Alpine.

Grazie alla sua leadership, Alpine affronterà le sfide legate alla produzione di modelli elettrici ad alte prestazioni, sviluppando soluzioni innovative che non solo risponderanno alle esigenze di un mercato in evoluzione, ma contribuiranno a ridefinire il concetto di sportività nell'era della mobilità elettrica.



La nomina di Olivier Guintrand come Head of Engineering rappresenta un passo decisivo per il futuro di Alpine. Con una solida esperienza nel campo dell’ingegneria automobilistica e una passione per le auto sportive, Guintrand guiderà il marchio attraverso una delle trasformazioni più importanti della sua storia, posizionando Alpine come leader nel segmento delle sportive elettriche.