OMODA 5 EV: il futuro elettrico firmato made in Cina

La rivoluzione elettrica è qui, e si chiama OMODA 5 EV.

Un'auto che promette di cambiare il modo in cui pensiamo alla mobilità, combinando un'estetica futuristica con le più avanzate tecnologie e un impegno senza compromessi per l'ambiente. Con oltre 400 km di autonomia garantita dal ciclo di omologazione WLTP, questa vettura 100% elettrica si posiziona come una delle opzioni più competitive sul mercato europeo.

Design e Aerodinamicità

Lungo 4,40 metri, l'OMODA 5 EV sfoggia un design moderno e dinamico, con linee decise che nascono da uno studio approfondito in galleria del vento. La parte anteriore vede una grande innovazione: la tradizionale calandra lascia spazio a un frontale più pulito, caratterizzato da un ampio sportello per la ricarica e da luci diurne a LED in una modanatura “coast to coast”. La vettura si distingue anche per i suoi cerchi in lega dal disegno inedito e per l'assenza degli scarichi posteriori, rimpiazzati da un elegante inserto nero.

Tecnologia e Comfort

Salire a bordo dell'OMODA 5 EV significa immergersi in un mondo di comfort e tecnologia. L'abitacolo, spazioso e minimalista, è dominato da due display curvi che gestiscono strumentazione e infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il modello non trascura il comfort, offrendo sedute ergonomiche per cinque persone e un bagagliaio da 363 litri. La vettura si distingue anche per il suo sistema di illuminazione sofisticato e per il climatizzatore gestibile da remoto, assicurando un'esperienza di guida personalizzata e avvolgente.

Prestazioni ed Efficienza

Grazie alla piattaforma multienergia T1X, l'OMODA 5 EV non è solo una vettura ecologica ma anche performante. Il motore elettrico sincrono con magneti permanenti eroga 204 CV di potenza e 340 Nm di coppia, permettendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. La batteria di tipo LFP garantisce un'autonomia di 430 chilometri, con la possibilità di ricarica rapida che richiede soltanto 28 minuti per passare dal 30% all'80% di carica.

Sicurezza Avanzata

OMODA 5 EV eccelle anche in termini di sicurezza, avendo ottenuto 5 stelle nei test EuroNCAP. La dotazione include un'ampia gamma di ADAS, come il Cruise Control Adattivo, il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema attivo di mantenimento di carreggiata, e il monitoraggio dell’angolo cieco, garantendo una guida sicura in ogni situazione.

L' OMODA 5 EV rappresenta una proposta allettante per chi cerca una vettura elettrica che non compromette su prestazioni, stile, e sostenibilità. Con la sua combinazione vincente di design, tecnologia, e efficienza, è pronta a giocare un ruolo da protagonista nella mobilità del futuro.