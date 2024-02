Opel Astra Sports Tourer Electric: La compagna ideale per ogni viaggio

La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric si afferma come la compagna di viaggio perfetta per le famiglie moderne, combinando versatilità, comfort e sostenibilità.

Con una capacità di percorrenza fino a 413 chilometri (WLTP1) tra una ricarica e l'altra, questa monovolume compatta 100% elettrica si propone come soluzione ideale per chi desidera spostarsi senza emissioni locali, senza rinunciare a spazio e praticità.

Spazio e Comfort per Tutti

La Sports Tourer Electric offre fino a 1.553 litri di spazio con i sedili posteriori abbattuti, garantendo ampio posto per bagagli, attrezzature sportive e anche per i fedeli amici a quattro zampe. Con i sedili in posizione, il volume di carico rimane generoso, raggiungendo i 516 litri. La praticità è ulteriormente arricchita dal bracciolo centrale posteriore con funzione di carico passante, ideale per alloggiare attrezzature lunghe come gli sci.

Soluzioni FlexConnect e Accessori Versatili

Le soluzioni FlexConnect di Opel consentono di ottimizzare lo spazio interno e garantire il massimo comfort per i passeggeri. Dalle soluzioni per il montaggio di tablet al tavolino pieghevole, ogni dettaglio è pensato per rendere il viaggio piacevole e rilassato. Inoltre, la gamma di accessori originali Opel include pratici sistemi di carico, come box tetto aerodinamici, portasci Thule e portabiciclette posteriori, ampliando le possibilità di trasporto per le vacanze o le avventure all'aperto.

Prestazioni e Autonomia Elettriche

Sotto il cofano, la Astra Sports Tourer Electric nasconde un motore elettrico capace di erogare 115 kW/156 CV e 270 Newton metri di coppia, assicurando reattività immediata e una guida fluida. La batteria da 54 kWh, integrata nel sottoscocca per ottimizzare lo spazio, consente di raggiungere un'autonomia fino a 413 chilometri, rendendo la vettura adeguata anche per viaggi di lunga distanza.

Soluzioni di Ricarica per Ogni Esigenza

La ricarica è resa semplice e veloce grazie alla possibilità di raggiungere l'80% della capacità in soli 30 minuti presso le stazioni di ricarica rapida DC da 100 kW. Incluso nella dotazione di serie, il caricatore di bordo trifase da 11 kW permette ricariche rapide anche tramite wallbox, come l'eProWallbox di Opel, che offre fino a 22 kW di potenza.

Accessori di Ricarica per la Massima Flessibilità

Opel ha pensato anche ai lunghi viaggi, fornendo una gamma di accessori di ricarica che includono il cavo di ricarica Modo 3 e un pratico caricatore universale con quattro adattatori, garantendo compatibilità con la maggior parte delle prese domestiche e industriali, nonché con le colonnine di ricarica pubbliche.

In Viaggio con Stile e Sicurezza

Oltre alle sue caratteristiche tecniche e ai suoi innovativi sistemi di carico, la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric non trascura lo stile e la sicurezza. Gli accessori disponibili, dagli inserti portabicchieri alle pellicole protettive, dalle catene da neve agli appendini per abiti, sono pensati per rispondere a ogni esigenza di viaggio, garantendo allo stesso tempo ordine e pulizia.

La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric rappresenta la soluzione ideale per le famiglie che non vogliono compromessi tra spazio, comfort e sostenibilità. Grazie alle sue soluzioni flessibili, alla notevole autonomia e alla vasta gamma di accessori, ogni viaggio diventa un'esperienza da ricordare, in perfetto equilibrio tra funzionalità e rispetto per l'ambiente.