Opel e Bandwerk lanciano i cinturini Apple Watch eco-friendly

Veicoli e concetti di mobilità a basso consumo di risorse, oltre ad accessori di marca sostenibili ed eleganti: Opel dimostra di poter eccellere in entrambi i campi.

In quest’ottica, il marchio automobilistico tedesco con l'iconico Blitz e il prestigioso brand di accessori di alta qualità Bandwerk hanno annunciato una collaborazione per la realizzazione di una serie di cinturini in edizione limitata per Apple Watch. Ispirandosi all'iconica e lungimirante Opel Manta GSe, i due marchi tedeschi introducono la "collezione TIMELESS ENERGY".

Questa collezione esclusiva, che celebra il debutto nell'ambito dell'open day per il 125° anniversario della produzione automobilistica di Opel, è un ponte tra l’entusiasmante tradizione Opel e un futuro sostenibile. I cinturini della collezione TIMELESS ENERGY piaceranno sia ai trendsetter che ai tradizionalisti, basandosi sull'idea di riciclare i sedili anteriori neri originali del 1970 della leggendaria Opel Manta A.

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel, ha dichiarato: «La sostenibilità è una componente chiave del pilastro del nostro marchio Greenovation. Già quest'anno offriremo almeno una versione elettrica a batteria di ogni modello della nostra gamma. Inoltre, aumentiamo continuamente la quantità di materiale riciclato in tutta la nostra gamma di prodotti e lavoriamo su ogni aspetto della nostra attività per diventare neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2. Con la collaborazione con Bandwerk facciamo un ulteriore passo avanti. Questo progetto è un altro esempio di come stiamo risparmiando risorse, creando qualcosa di nuovo e desiderabile da qualcosa che in passato sarebbe stato scartato».

Jonas Burgmann, fondatore di Bandwerk, ha aggiunto: «Opel Manta GSe ci ha ispirato a creare un cinturino per Apple Watch che è sinonimo di puro Zeitgeist. Un pezzo di passato senza tempo trasformato in una visione sostenibile del futuro. Con la massima maestria, la precisione tedesca e l'attenzione ai dettagli, abbiamo creato 125 cinturini per Apple Watch riciclati dai sedili originali Manta. Inoltre, il progetto è alla base dell'anniversario di Opel e dell'ambizione di andare avanti sempre».

I primi semi della straordinaria collaborazione tra Opel e Bandwerk sono stati piantati nel 2023, quando il Brand Design Studio di Opel è stato incaricato di presentare idee per sostenere il pilastro del marchio "Greenovation". Forti delle ambizioni di Stellantis per l'economia circolare e della chiara attenzione di Opel nel fornire una mobilità sostenibile, i due marchi hanno rapidamente trovato una naturale sinergia nelle loro ambizioni di creare soluzioni sostenibili e desiderabili. La leggendaria Opel Manta A ha svolto un ruolo chiave nel cementare questa collaborazione.

Il risultato della collaborazione è un cinturino unico che mescola tecniche all'avanguardia per comporre e assemblare il materiale in un design moderno e audace. La montatura gialla segue il "linguaggio di design detox" di Opel Manta GSe, con una texture funzionale Blitz all'interno del braccialetto anti-traspirazione. Il design è completato da un dettaglio Manta splendidamente scolpito in metallo per fissare il cinturino in posizione.

La Opel Manta A, lanciata negli anni '70, è una delle icone storiche di Opel, nota per la sua eccezionale maneggevolezza e design. La coupé sportiva a trazione posteriore continua a ispirare Opel, come dimostra il nuovo volto del marchio, Opel Vizor, ispirato proprio alla Manta A. Nel 2021, Opel ha presentato la Manta GSe elettrica, una concept car che unisce il design originale degli anni '70 con un motore elettrico da 108 kW (147 CV). Insieme a Bandwerk, Opel compie ora un ulteriore passo per mantenere viva l'eredità della Manta, rimanendo fedele al pilastro "Greenovation" e dando una nuova vita ai sedili anteriori originali del 1970 come cinturini per orologi.

La "collezione TIMELESS ENERGY" è il primo set di accessori Apple che verrà annunciato quest'anno. Seguiranno altri accessori ispirati ai modelli Opel GSe e alla concept car Experimental, offrendo una visione chiara del futuro del marchio Opel.

Questa collaborazione tra Opel e Bandwerk non è solo una celebrazione del passato, ma rappresenta anche un impegno concreto verso un futuro più sostenibile. La scelta di riciclare materiali storici per creare prodotti moderni ed eleganti dimostra come l'innovazione possa andare di pari passo con la sostenibilità, offrendo soluzioni che rispettano l'ambiente senza compromettere lo stile e la funzionalità.

Non perdere l'occasione di scoprire la "collezione TIMELESS ENERGY" e di partecipare all'open day di Opel per il suo 125° anniversario l'8 giugno. Scopri come il marchio con il Blitz continua a innovare e a ispirare, combinando tradizione e sostenibilità in un modo unico e affascinante.