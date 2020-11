Opel Collection porta il Natale a domicilio

Con l'approssimarsi del periodo natalizio, diventa ancora più interessante scoprire nuovi articoli con cui estendere la propria passione per Opel. Tanto più che Opel Collection negli anni è diventato un vero e proprio catalogo, pensato per soddisfare differenti esigenze e preferenze, sempre all'insegna di una qualità in linea con le origini tedesche del marchio.

L’originalità di Opel Collection consiste nel replicare le differenti vetture in gamma, in modo da rendere disponibili modellini con cui i più piccoli possono emulare mamma o papà, seppure in scala ridotta.

Iniziamo dalla fruibilità del sito https://www.opel-collection.com, in lingua italiana e con chiare descrizioni che accompagnano ogni oggetto. Dopo avere inserito gli articoli scelti nel carrello, una semplice registrazione da effettuare al primo acquisto accompagna il check- out dove verrà confermato l'indirizzo di spedizione, con possibilità di invio express per consegne ancora più rapide.