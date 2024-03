Opel Corsa Hybrid: un nuovo passo verso l’elettrificazione

Opel ha recentemente rilasciato la sua ultima innovazione nel campo dell’elettrificazione: la Opel Corsa Hybrid.

Questa nuova versione della popolare utilitaria è dotata di un sistema ibrido a 48 volt, che combina un motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW/28 CV. Il risultato è un’auto che offre un’efficienza notevole, con un risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni di CO2 di circa il 18% rispetto alla versione non elettrificata.

La Opel Corsa Hybrid è progettata per offrire un’esperienza di guida fluida e confortevole, soprattutto in ambiente urbano. Grazie al design compatto del sistema ibrido, non si perde spazio nell’abitacolo e i conducenti non devono ricaricare la loro Opel Corsa Hybrid da una fonte esterna come una presa o una stazione di ricarica.

La Corsa è dotata di numerose tecnologie e sistemi di assistenza, tra cui il Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, l’Adaptive Cruise Control, l’Active Lane Positioning, l’Extended Traffic Sign Recognition e il Drowsiness Detection. Inoltre, dispone di un sistema di illuminazione a matrice Intelli-Lux LED® Matrix antiabbagliamento, che ora dispone di 14 elementi LED e rende la guida al buio ancora più sicura.

La nuova Opel Corsa Hybrid è già disponibile per gli ordini, con un prezzo di partenza di 23.900 euro (prezzo chiavi in mano in Italia esclusa IPT). Con la sua combinazione di efficienza, tecnologia all’avanguardia e design audace, la Opel Corsa Hybrid rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione di Opel.