Opel Corsa vince per la terza volta il premio AUTOBEST

Opel si aggiudica due premi all' AUTOBEST: nel corso della premiazione il CEO Michael Lohscheller ha ricevuto il premio “MANBEST” per il miglior manager del 2019. Il ‘boss’ di Opel ha ritirato anche il trofeo “Best Buy Car 2020” per la nuova Opel Corsa. La giuria del premio AUTOBEST, composta da giornalisti internazionali provenienti da 31 Paesi, ha giudicato la nuova Opel come la vettura con il miglior rapporto prezzo-prestazioni in Europa. Grazie a questo premio, la nuova Opel Corsa registra una tripletta AUTOBEST: nessun altro modello è infatti stato nominato “Best Buy Car of Europe” per tre generazioni di fila. Tra gli ospiti presenti alla serata di gala di Mainz vi erano Xavier Duchemin, Managing Director Marketing e Sales, Christian Müller, Managing Director Engineering, e Harald Hamprecht, Vice President Communication.

“La nuova Opel Corsa è un’auto che guarda al futuro: modernissima, con eccellenti caratteristiche dinamiche e anche in versione elettrica. Offre tecnologie di vertice a prezzi corretti. Anche questo ha convinto la giuria di AUTOBEST”, ha dichiarato Michael Lohscheller a Mainz. “Ricevere il premio ‘MANBEST’ è per me un grande onore. Questo titolo è il riconoscimento dei traguardi che abbiamo raggiunto insieme a tutti i dipendenti di Opel. Abbiamo riportato Opel sulla via del successo, dove rimarremo”, ha promesso il manager dell’anno 2019.

