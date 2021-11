Opel: i fari Intelli-Lux LED sfidano il buio

Con l’avvento dell’ora solare, il buio arriva sempre prima. Per chi guida, ciò significa muoversi con ancora maggiore cautela, dato che visibilità e luminosità peggiorano nel tardo pomeriggio.

Ma questo non è un problema per chi si trova al volante di una Opel. I fari attivi Intelli-Lux LED® non abbagliano e sono presenti nei modelli di tutti i segmenti automobilistici del costruttore tedesco, dalla piccola di grande successo Opel Corsa all’affascinante Opel Mokkaall’ammiraglia Opel Insignia. L’ultima generazione dei fari Intelli-Lux LED® Pixel Light può essere montata in opzione sulla nuova Opel Astra, di recente presentata in anteprima mondiale e sul nuovo Opel Grandland.

Un faro premium per la classe delle compatte: nuova Opel Astra con i fari Intelli-Lux LED® Pixel Light

Opel vanta una lunga tradizione nel fornire la migliore visibilità e pertanto il massimo livello di sicurezza per la guida notturna. Opel Astra è sempre stata una vera e propria piattaforma tecnologica, in grado di rendere le innovazioni accessibili a un’ampia gamma di clienti e ciò vale anche per l’ultima generazione. Una vera chicca in questo caso è la tecnologia di illuminazione. Nel 2015, la generazione precedente (“European Car of the Year 2016”) portò i rivoluzionari fari a matrice nella classe delle compatte. Ora la fase successiva dello sviluppo è arrivata. I fari Intelli-Lux LED®Pixel Light già visti sulle ammiraglie Opel Insignia e sul nuovo SUV, Opel Grandland , compaiono per la prima volta sulla nuova Opel Astra. Grazie a ben 168 elementi LED (84 per faro) la sfidante della classe delle compatte garantisce un fascio luminoso preciso e fluido in qualsiasi momento, senza abbagliare gli altri guidatori. Nuova Opel Astra si impone così come punto di riferimento per il proprio segmento. Questi fari anteriori supersottili “tagliano fuori” i veicoli in arrivo dal fascio di luce con estrema precisione nel giro di pochi millisecondi e in modo completamente automatico. Le altre aree restano pienamente illuminate dagli abbaglianti.

La tecnologia Intelli-Lux LED® è superiore rispetto ai sistemi di illuminazione allo xenon o a quelli tradizionali perché è più precisa e più potente. Appena l’auto abbandona le zone urbane, i fari anteriori a matrice passano automaticamente agli abbaglianti e adattano continuamente lunghezza e distribuzione del fascio luminoso. Gli altri guidatori non vengono abbagliati mentre il resto della strada e le zone circostanti restano fortemente illuminate. I segmenti LED si riaccendono automaticamente appena il sistema rileva l’assenza di luce proveniente da altri veicoli.

Grazie ai fari Intelli-Lux LED®, chi guida una Opel può vedere eventuali oggetti sul ciglio della strada con grande anticipo, e ha così più tempo per reagire nel modo migliore; per esempio, se degli animali attraversano improvvisamente la strada.

Oltre ad aumentare la sicurezza, i sistemi Intelli-Lux LED® sono anche belli da vedere. Sui nuovi Opel Mokka, Astra e Grandland, i fari anteriori costituiscono un componente integrante dell’anteriore della vettura, il nuovo Opel Vizor.