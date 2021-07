Opel: la svolta elettrica e lancia sul mercato cinese la Manta-e

Opel continua l’offensiva di prodotto e la strategia di elettrificazione

Opel sta espandendo la propria gamma di modelli elettrici e in Europa si concentrerà interamente sui veicoli elettrici a batteria a partire dal 2028. Opel entrerà anche in Cina, il mercato automobilistico più grande del mondo, come marchio esclusivamente elettrico. Inoltre la leggendaria Opel Manta festeggerà il proprio ritorno in versione puramente elettrica.

“Dal 2028, Opel offrirà solo auto elettriche in Europa, il nostro mercato principale”, ha dichiarato il CEO Michael Lohscheller nel corso dell’evento digitale Stellantis EV Day 2021. “Ciò dimostra chiaramente l’impegno assunto dal marchio Opel nei confronti della mobilità elettrica. Il futuro dell’industria automotive è elettrico e Opel ne farà parte. Stiamo compiendo un percorso per reinventare Opel e trasformarci in un brand giovane, verde e globale”, ha aggiunto Lohscheller. “Da fredda, Opel diventa cool. Ci stiamo dirigendo verso un futuro a zero CO2 netta, e la CO2 è la nuova valuta del nostro settore”.

Inoltre è stata presa la decisione definitiva di riportare il marchio Opel in Cina. Ulteriori informazioni saranno pubblicate a tempo debito. “Abbiamo promesso che Opel sarebbe diventata globale, e stiamo mantenendo la parola. La Cina è il più grande mercato automotive nel mondo e siamo certi che cresceremo e produrremo utili. I clienti cinesi assisteranno all’arrivo dei nostri prodotti e del nostro brand emozionante e tedesco," ha proseguito il CEO, Michael Lohscheller.

Lohscheller ha inoltre annunciato che Opel reinventerà la leggendaria Manta, dopo l’incredibile riscontro ricevuto dal marchio alla presentazione della Opel Manta GSe ElektroMOD. “La Opel Manta è una vera icona nella storia del nostro marchio, e costituisce fonte di ispirazione per il futuro. Avvieremo la produzione in serie di una nuova Opel Manta a metà di questo decennio. Elettrica, ovviamente”, ha concluso Michael Lohscheller.