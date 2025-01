Opel lancia il pacchetto "Electric All In" e presenta tre nuovi SUV elettrificati al Salone di Bruxelles 2025

Opel compie un passo deciso verso l’elettrificazione totale con il lancio del pacchetto “Electric All In”, presentato ufficialmente dal CEO Florian Huettl durante la conferenza stampa d’apertura del Salone di Bruxelles 2025.

L’annuncio arriva in un momento cruciale per il mercato automobilistico europeo, con un’offensiva elettrica che si concretizza nel debutto dei nuovi SUV Opel Grandland, Frontera e Mokka, pronti a conquistare un pubblico sempre più attento alla mobilità sostenibile.

"Opel è uno dei protagonisti del futuro dell’elettrificazione automobilistica ed è il primo produttore tedesco a rendere l’acquisto di un’auto elettrica ancora più conveniente e rilassante", ha dichiarato Huettl, sottolineando come il pacchetto "Electric All In" rappresenti una soluzione innovativa per agevolare il passaggio all’elettromobilità. Il pacchetto include una serie di servizi pensati per semplificare la vita dei clienti, come l’installazione di una wallbox domestica per la ricarica rapida, l’assistenza stradale per otto anni e una garanzia estesa sulla batteria.

Un trio di SUV per ogni esigenza

La grande novità di Opel per il 2025 è il debutto del nuovo trio di SUV elettrificati: Grandland, Frontera e Mokka. Questi modelli rappresentano la risposta del marchio tedesco alla crescente domanda di SUV elettrici, un segmento che l'anno scorso ha rappresentato il 44% delle nuove immatricolazioni in Europa.

Il nuovo Opel Frontera Electric si distingue per la sua versatilità. Con una lunghezza di 4,38 metri, questo SUV può ospitare fino a sette persone o offrire uno spazio di carico di 1.600 litri. Il Frontera punta a essere una scelta ideale per le famiglie che desiderano fare il loro primo passo verso l'elettrificazione, grazie a un prezzo d'ingresso competitivo.

Il top di gamma è rappresentato dall’Opel Grandland, il primo modello della casa basato sulla piattaforma STLA Medium, interamente dedicata ai veicoli elettrici. Tra le caratteristiche principali spiccano i fari Intelli-Lux HD adattivi, con oltre 50.000 elementi singoli, e il nuovo Vizor 3D con il logo Opel Blitz illuminato, che dona un tocco futuristico al design. Huettl ha sottolineato anche l'impegno di Opel nella sostenibilità, evidenziando come il Grandland utilizzi oltre 500 kg di materiali riciclati.

L'Opel Mokka, che ha già rivoluzionato il design del marchio, viene aggiornato con un focus sulle tecnologie digitali. Tra le novità più interessanti c’è l’integrazione di funzioni avanzate di infotainment, inclusa la presenza di un assistente virtuale basato su ChatGPT. Opel punta così a offrire un’esperienza tecnologica avanzata anche nel segmento dei SUV compatti.

Best seller e nuove sfide

Oltre ai tre nuovi SUV, Opel espone al Salone di Bruxelles i suoi modelli best seller come la Corsa Electric e l’Astra Sports Tourer. La Corsa è la piccola più venduta in Germania e il veicolo elettrico più richiesto nel Regno Unito. L’Astra, invece, ha conquistato una quota di mercato significativa in tutta Europa e si distingue per essere l'unica station wagon completamente elettrica proposta da un marchio tedesco.

Anche nel settore dei veicoli commerciali Opel continua a innovare, con il Vivaro Electric che si conferma una scelta ideale per le aziende che vogliono ridurre la loro impronta ecologica.

L’impegno di Opel per una mobilità accessibile

Con il pacchetto "Electric All In" e il debutto di tre nuovi SUV elettrificati, Opel conferma il suo impegno verso una mobilità sostenibile e accessibile. "Rendere le innovazioni e le nuove tecnologie disponibili per un vasto pubblico è nel nostro DNA", ha concluso Huettl. "Con il Frontera, il Grandland e il Mokka, siamo pronti ad accompagnare i nostri clienti verso un futuro elettrico, senza compromessi in termini di comfort e prestazioni".

Il Salone dell’Auto di Bruxelles resterà aperto fino al 19 gennaio 2025, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire tutte le novità Opel e vivere da vicino l’offensiva elettrica del marchio tedesco.