Opel Lancia la nuova gamma elettrica e sostenibile: dall’innovativo Grandland Electric al compatto Opel Rocks Electric

Opel inaugura una nuova era di mobilità sostenibile con il lancio della gamma elettrica più completa di sempre.

Dai SUV ai veicoli commerciali leggeri, passando per le versioni a idrogeno, l’offerta Opel mira a rispondere alle esigenze di una clientela variegata, senza mai rinunciare all’innovazione. Apre la scena il nuovo Opel Grandland Electric, che porta con sé molte delle rivoluzionarie idee del concept Opel Experimental, mentre il nuovo Opel Frontera Electric e l’aggiornato Opel Mokka Electric arricchiscono il ventaglio dei SUV. Non mancano le city car come la Opel Corsa Electric, la Opel Rocks Electric, e i veicoli spaziosi come la Zafira Electric, ideali per famiglie e tempo libero. Il tutto si completa con i veicoli commerciali Opel Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric, insieme alle nuove versioni a idrogeno.

Opel Grandland Electric: innovazione e design visionario

La punta di diamante della gamma è il nuovo Opel Grandland Electric, ispirato al concept Opel Experimental. Il SUV di alta gamma adotta un design all’avanguardia, con dettagli esclusivi come il logo Opel Blitz illuminato sul frontale e il nome OPEL retroilluminato sul posteriore. Tra le caratteristiche tecnologiche di spicco, i fari Intelli-Lux LED a matrice HD, con oltre 50.000 elementi LED, e la Pixel Box nell’abitacolo. La mobilità elettrica del Grandland è garantita dalla piattaforma STLA Medium, che offre un’autonomia fino a circa 700 chilometri (WLTP), a seconda della batteria scelta: con la batteria da 73 kWh, l’autonomia arriva fino a 523 chilometri, mentre con la versione da 82 kWh, è possibile percorrere fino a 582 chilometri (WLTP). La potenza del motore elettrico di 157 kW (213 CV) e la coppia immediata di 345 Nm assicurano un’esperienza di guida potente e fluida.

Opel Frontera Electric e Mokka Electric: SUV di carattere per tutti i gusti

Il nuovo Opel Frontera Electric combina un design robusto con un’offerta straordinaria in termini di rapporto qualità-prezzo. Lungo 4,38 metri e capace di ospitare fino a sette persone, il Frontera punta su comfort e funzionalità, con sedili Intelli-Seats ergonomici e una capacità di carico massima di 1.600 litri. Con la batteria da 44 kWh, l’autonomia raggiunge i 305 chilometri (WLTP), mentre la versione “Long Range” permetterà in futuro di coprire circa 400 chilometri tra una ricarica e l’altra.

Da parte sua, il nuovo Opel Mokka Electric si presenta con un design rinnovato e moderno. Equipaggiato con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria che offre un’autonomia fino a 403 chilometri (WLTP), il Mokka Electric è l’ideale per chi cerca un SUV compatto e dinamico. Anche nel Mokka Electric, il pacco batterie è integrato nel pianale, garantendo un abitacolo spazioso e un baricentro basso, a vantaggio della manovrabilità e della stabilità.

Opel Corsa Electric: bestseller compatta in versione elettrica

La Opel Corsa Electric, utilitaria iconica e bestseller in Germania, è ora disponibile in due versioni elettriche: con motore da 115 kW (156 CV) e batteria da 51 kWh, per un’autonomia fino a 405 chilometri (WLTP), oppure con motore da 100 kW (136 CV) e batteria da 50 kWh, che garantisce 357 chilometri di autonomia. Il design compatto della Corsa e la possibilità di ricarica rapida in 30 minuti fino all’80% della batteria rendono questo modello ideale per la città.

Opel Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric: compatte, eleganti e funzionali

Nella categoria delle compatte, Opel propone la Astra Electric e la Astra Sports Tourer Electric. La versione a cinque porte vanta un’autonomia fino a 418 chilometri (WLTP), mentre la Sports Tourer raggiunge i 411 chilometri. Entrambe le versioni possono accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 9 secondi e offrono sedili ergonomici AGR per il massimo comfort. Con il bagagliaio della Sports Tourer Electric che offre fino a 1.553 litri di capacità di carico, Opel ha creato una station wagon elettrica che combina efficienza e versatilità.

Opel Combo Electric e Zafira Electric: perfetti per la famiglia e il tempo libero

Per chi cerca spazio e versatilità, la gamma Opel comprende anche il Opel Combo Electric e la Opel Zafira Electric. Il Combo Electric è disponibile in due lunghezze e può ospitare fino a sette persone, con una capacità di carico che può arrivare a 4.000 litri nella versione Combo XL. Con un’autonomia fino a 345 chilometri (WLTP), il Combo è perfetto per le famiglie che desiderano un veicolo spazioso e sostenibile.

L’Opel Zafira Electric offre una batteria da 50 kWh o da 75 kWh, che permette un’autonomia massima di 350 chilometri (WLTP). Disponibile anch’essa in due lunghezze, la Zafira Electric può ospitare fino a otto persone e offre un notevole spazio di carico. Le porte scorrevoli elettriche su entrambi i lati facilitano l’accesso alla seconda e terza fila, rendendola perfetta per famiglie numerose o servizi navetta.

Opel Rocks Electric: mobilità giovane e accessibile

La Opel Rocks Electric è un quadriciclo elettrico entry-level pensato per i giovani. Con una lunghezza di soli 2,41 metri, una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 75 chilometri, la Rocks Electric è ideale per chi cerca un veicolo maneggevole e divertente per spostamenti in città. Il design non convenzionale, con le porte incernierate in modo opposto, aggiunge un tocco di originalità a questo piccolo ma efficiente veicolo elettrico.

Veicoli commerciali elettrici: Opel Combo, Vivaro e Movano

La gamma di veicoli commerciali elettrici di Opel comprende modelli versatili e performanti. Il Combo Cargo Electricoffre un volume di carico fino a 4,4 metri cubi, con un’autonomia di 354 chilometri (WLTP). Il Vivaro Electric, con 6,6 metri cubi di capacità e una portata di oltre 1,2 tonnellate, è ideale per chi necessita di un veicolo commerciale sostenibile ma potente.

Il Movano Electric, il più grande della gamma, raggiunge un’autonomia di 424 chilometri grazie alla batteria da 110 kWh, e offre un volume di carico di 17 metri cubi, abbastanza per ospitare fino a cinque europallet. I veicoli commerciali elettrici Opel mantengono tutte le funzionalità delle versioni a motore convenzionale e si distinguono per gli avanzati sistemi di assistenza alla guida, compreso il livello 2 di guida autonoma nel Movano Electric.

Opel HYDROGEN: soluzioni a celle a combustibile per flotte

Oltre alla gamma elettrica, Opel propone anche soluzioni a idrogeno per flotte. Il Vivaro HYDROGEN e il Movano HYDROGEN combinano la trazione a celle a combustibile con una batteria plug-in, offrendo un’autonomia di oltre 500 chilometri (WLTP) e tempi di rifornimento di idrogeno di soli 5 minuti. Con una potenza di 110 kW (150 CV) e una coppia di 410 Nm, questi veicoli a idrogeno sono l’ideale per chi deve percorrere lunghe distanze senza emissioni locali.

Opel: versatilità e sostenibilità per tutti

Con la nuova gamma di veicoli elettrici e a idrogeno, Opel si dimostra pronta a soddisfare le esigenze di clienti privati e professionisti, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. Dai giovani che cercano la loro prima auto elettrica alle famiglie in cerca di spazio, fino alle aziende che necessitano di soluzioni di trasporto innovative, Opel offre una gamma variegata, all’avanguardia e attenta all’ambiente.