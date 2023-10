Opel lancia la tecnologia Intelli-Lux LED su tutta la gamma

Con l’arrivo dell’autunno le ore di luce naturale diminuiscono.

Per gli automobilisti ciò significa fare maggiore attenzione alla guida, in quanto la visibilità peggiora sempre più presto la sera. Ma questo non è un problema per coloro che sono al volante di una vettura Opel. La tecnologia Intelli-Lux LED® a matrice, adattiva e antiabbagliamento, è disponibile su molti prodotti del marchio tedesco, a partire dalla nuovissima Opel Corsa e dall’accattivante Opel Mokka. I fari Intelli-Lux LED® Pixel a matrice di ultima generazione sono disponibili a richiesta anche su Opel Astra e Opel Astra Sports Tourer, nonché su Opel Grandland.

Innovazione per utilitarie: nuova Opel Corsa con fari a matrice Intelli-Lux LED®avanzati

Opel ha dimostrato di mettere a disposizione le più recenti innovazioni dotando la piccola Opel Corsa di fari a matrice Intelli-Lux LED® fin dal 2019. Gli ingegneri del marchio tedesco lavorano continuamente per sviluppare soluzioni originali e la Opel Corsa di ultima generazione trae vantaggio da questo impegno. Come Opel Mokka, quindi, la nuova Opel Corsa dispone di 14 elementi LED controllabili singolarmente che assicurano un’illuminazione da stadio che ora “esclude” gli altri guidatori in modo ancora più preciso.

Con Opel Astra e Opel Grandland la tecnologia Intelli-Lux LED® fa un ulteriore passo avanti. Con un totale di 168 elementi LED (84 per faro) i proiettori Intelli-Lux LED® Pixel producono sempre un fascio luminoso fluido senza abbagliare gli altri guidatori. I fari anteriori ultrasottili “escludono” dal cono di luce i veicoli che sopraggiungono in direzione opposta con estrema precisione in pochi millesimi di secondo, mentre la restante area viene illuminata con i fari abbaglianti. Opel Astra e Opel Grandland rappresentano perciò degli standard di riferimento nei rispettivi segmenti.

La tecnologia Intelli-Lux LED® è superiore allo xenon e ai fari convenzionali perché è più precisa e più potente. Appena la vettura esce dalle aree urbane, i fari anteriori a matrice passano automaticamente agli abbaglianti, adattando continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso. Gli altri guidatori non vengono abbagliati, mentre il resto della strada e le zone circostanti sono perfettamente illuminati. I segmenti a LED si riaccendono automaticamente quando il sistema rileva l’assenza di luce proveniente da altri veicoli.

Grazie ai proiettori Intelli-Lux LED®, i guidatori di vetture Opel possono inoltre individuare eventuali oggetti presenti ai bordi della strada con largo anticipo, avendo così tempo di reagire tempestivamente nel caso in cui, per esempio, degli animali stiano per attraversare improvvisamente la strada.

Oltre ad aumentare la sicurezza, i sistemi Intelli-Lux LED® sono anche pregevoli dal punto di vista estetico. Nella nuova Opel Corsa, in Opel Mokka, Opel Astra e Opel Grandland i fari anteriori sono parte integrante del caratteristico anteriore Opel Vizor.

Chiaro come il sole, massima efficienza: i sistemi di illuminazione full LED di Opel

Opel offre sistemi di illuminazione a LED altrettanto efficienti e moderni anche su altri modelli. La nuova Opel Corsa, per esempio, monta un sistema full LED che comprende luci anteriori, luci diurne, indicatori di direzione e luci posteriori. Su Opel Crossland i fari anteriori adattivi full LED con cornering light, assistenza agli abbaglianti e controllo automatico della portata sono disponibili a richiesta.

I sistemi LED all'avanguardia di Opel durano anche di più e sono più efficienti in termini energetici dei fari tradizionali. Rispetto alle luci alogene i LED usano più dell’80% di energia in meno per produrre la stessa quantità di luce.