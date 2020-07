Opel, leader di mercato: riduzione delle emissioni di CO2

Opel Astra e Corsa: i modelli più venduti aprono la strada per il futuro dei nostri clienti

Con la nuova Opel Astra, la nuova Opel Corsa e Grandland ibrida plug-in, i bestseller in assoluto di Rüsselsheim stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione delle emissioni di CO2. I motori a benzina e diesel a tre cilindri ultra-moderni di Astra - benzina e diesel, da 77 kW/105 CV a 107 kW/145 CV (consumo di carburante NEDC1: urbano 6,3-3,9 l/100 km, extra urbano 4,3-3,1 l/100 km, combinato 5,1-3,4 l/100 km, 116-90 g/km CO2; consumo di carburante WLTP2: combinato 6,1-4,3 l/100 km, 141-112 g/km CO2) - non solo garantiscono prestazioni vivaci ma anche il massimo comfort. Un contralbero di equilibratura nel blocco dei motori a tre cilindri compensa le vibrazioni indesiderate. Le unità di potenza di base dispongono già di un cambio manuale a sei marce di serie. Un nuovo cambio automatico a 8 marce e un cambio automatico a nove marce contribuiscono a ridurre i consumi oltre ad offrire un elevato comfort. Il risultato: le emissioni di CO2 sono diminuite fino al 21% rispetto ai precedenti modelli.

La nuova Opel Corsa stabilisce nuovi standard con il suo telaio leggero (il modello base pesa meno di una tonnellata) e propulsori all'avanguardia. Opel Corsa è disponibile con motorizzazioni benzina e diesel dai consumi particolarmente ridotti con potenze comprese tra 55 kW (75 CV) e 96 kW (130 CV). Consumi ridotti e una guida agile caratterizzano tutte le motorizzazioni (consumo di carburante NEDC1: urbano 5,5-3,7 l/100 km; extra-urbano 4,2-2,9 l/100 km; combinato 4,7-3,2 l/100 km, 106-85 g/km CO2; WLTP: combinato 6,2-4,0 l/100 km, 140-105 g/km CO2). Tutte le motorizzazioni condividono inoltre un’apprezzabile reattività nella guida, che la rende anche divertente da guidare e, allo stesso tempo, garantisce un ridotto consumo di carburante. In tal modo la guida agile e intuitiva è unita a consumi ridotti e valori di emissione esemplari, in generale la gamma motori di Opel Corsa impressiona per i significativi miglioramenti rispetto alla generazione precedente.

Grandland X è il primo modello Opel disponibile in due varianti ibride: Grandland X Hybrid4 (consumo di carburante WLTP2: combinato 1,4-1,3 l/100 km, 32-29 g/km CO2; NEDC1: 1,6- 1,5 l/100 km, 36-34 g/km di CO2) con trazione integrale in modo che la potenza possa essere trasmessa alla strada attraverso tutte e quattro le ruote così come Opel Grandland X Hybrid a trazione anteriore altrettanto efficiente. La variante a trazione anteriore produce una potenza di sistema di 165 kW (224 CV) e una coppia fino a 360 Nm. Inoltre, Opel Grandland X unisce la potenza del motore a benzina turbo da 1,6 litri con un motore elettrico, che fornisce la trazione alle ruote anteriori. Il consumo di carburante nel ciclo WLTP è 1,5-1,4 l/100 km, le emissioni di CO2 sono 34-31 g/km (NEDC 1,7-1,5 l/100 km, 37-35 g/km CO2). Con la propulsione puramente elettrica, l'ibrido può percorrere fino a 57 km nel ciclo WLTP.