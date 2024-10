Opel Mokka 2025: aperti gli ordini per la nuova versione, motori elettrificati e prezzi da 26.200 euro

Il nuovo Opel Mokka 2025 si presenta con un look rinnovato e tecnologie all'avanguardia, puntando a consolidare il suo status di bestseller nel segmento dei SUV compatti.

Con un design che accentua le linee audaci e pulite, e nuovi dettagli stilistici come il nuovo Opel Blitz e i fari con firma a LED, il Mokka continua a distinguersi per il suo stile inconfondibile.

Disponibile con motorizzazioni benzina, ibride e completamente elettriche, il nuovo Opel Mokka offre soluzioni per tutti i gusti. Il motore benzina da 100 kW (136 CV) parte da 26.200 euro, mentre la versione ibrida con tecnologia a 48 volt è disponibile da 29.700 euro. Il top di gamma è il Mokka Electric con un motore da 115 kW (156 CV) e un’autonomia fino a 403 km (WLTP), al prezzo di 36.700 euro.

Design rinnovato e nuove tecnologie

Opel ha affinato ulteriormente il design del Mokka senza stravolgerne l'essenza. Il frontale caratteristico, il Vizor, integra ora il nuovo Blitz e i fari in un unico elemento, regalando al SUV un look moderno e deciso. I nuovi dettagli neri, disponibili nella versione GS, enfatizzano l'eleganza sportiva del veicolo.

Gli interni seguono un approccio di "detox", con un design minimalista che riduce i pulsanti fisici a favore di un sistema di infotainment digitale avanzato. A bordo troviamo un display digitale da 10 pollici per il conducente e un touch screen dello stesso formato per il sistema di navigazione e le funzioni di controllo del veicolo.

Motorizzazioni: benzina, ibrido e 100% elettrico

Opel Mokka 2025 offre un'ampia scelta di motorizzazioni. La versione a benzina, equipaggiata con un motore da 100 kW (136 CV), rappresenta l'opzione d’ingresso. Per chi cerca un'alternativa elettrificata, il Mokka Hybrid combina un motore a benzina turbo da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW (28 CV), offrendo una guida fluida ed ecologica, con possibilità di marcia a zero emissioni in città.

La punta di diamante è il Mokka Electric, con un motore da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh, che garantisce fino a 403 km di autonomia. La ricarica è facile e veloce, rendendo il Mokka Electric ideale sia per la città che per viaggi più lunghi.

Con il nuovo Opel Mokka 2025, il marchio tedesco porta sul mercato un SUV compatto ancora più desiderabile, grazie al suo design audace, alle tecnologie innovative e alle motorizzazioni efficienti. Che si tratti di benzina, ibrido o elettrico, Mokka è pronto a soddisfare ogni esigenza con prezzi competitivi e prestazioni di alto livello.

I consumi

Valori combinati per Opel Mokka con motore a benzina da 1,2 l secondo WLTP: consumo di carburante 5,7 l/100 km, emissioni di CO2 129 g/km; Etichetta CO2: D.

Valori combinati per Opel Mokka Hybrid secondo WLT1: consumo di carburante 4,9 l/100 km, emissioni di CO2 110 g/km; Etichetta CO2: C.

Valori combinati per Opel Mokka Electric secondo WLTP: consumo energetico 15,5-15,6 kWh/100 km, emissioni di CO2 0 g/km; Etichetta CO2: A.