Opel Movano HYDROGEN: l'innovazione a celle a combustibile debutta all'IAA 2024

Opel apre un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile con il debutto mondiale del Movano HYDROGEN all’IAA Transportation 2024 di Hannover.

Questo innovativo veicolo commerciale a celle a combustibile offre prestazioni eccezionali e flessibilità per l'uso quotidiano, garantendo zero emissioni locali e un’autonomia fino a 500 chilometri (WLTP). La capacità di rifornire idrogeno in meno di 5 minuti rappresenta un vantaggio significativo per chi necessita di operare senza interruzioni. Il nuovo Movano HYDROGEN mantiene lo stesso volume di carico (fino a 17 m³) e capacità di trasporto (fino a 1.370 kg) delle altre versioni, senza sacrificare funzionalità.

Con un motore elettrico da 110 kW (150 CV) e una coppia di 410 Nm, abbinati a una batteria plug-in da 11 kWh, il Movano HYDROGEN ottimizza il funzionamento del sistema a celle a combustibile in tutte le condizioni operative. L'energia in frenata viene recuperata e immagazzinata nella batteria, migliorando l'efficienza complessiva del veicolo.

Oltre al Movano HYDROGEN, Opel esporrà il nuovo Combo Electric, dotato di fari a matrice Intelli-Lux Matrix, un’autonomia estesa fino a 354 chilometri (WLTP) e un design rinnovato. La Opel Rocks Electric, con il kit KARGO, si distingue per le sue dimensioni compatte e la capacità di trasformarsi rapidamente in un veicolo per le consegne urbane. Con un'autonomia elettrica di 75 chilometri, il piccolo quadriciclo è l'ideale per consegne rapide e a zero emissioni in città.

Opel conferma il suo impegno verso una mobilità sostenibile ed efficiente, combinando tecnologie avanzate a idrogeno ed elettriche con soluzioni pratiche per il settore commerciale.