Opel, è possibile ordinale la nuova Insigna

E’possibile ordinare la nuova Opel Insignia, dopo essere stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Bruxelles, l’ammiraglia Opel è finalmente prenotabile in versione berlina Grand Sport, station wagon Sports Tourer e GSi, particolarmente dinamica. Proposta a partire da 34.000 euro (tutti i prezzi sono chiavi in mano esclusa IPT in Italia), Opel Insignia è dotata di climatizzatore e sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori. I fari anteriori LED garantiscono una visibilità ottimale al buio. Sistemi di assistenza alla guida come l’Allerta incidente con Rilevamento pedoni e Frenata automatica di emergenza incrementano ulteriormente la sicurezza di passeggeri e utenti della strada.

Opel Insignia offre un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida e di infotainment. La nuova telecamera posteriore digitale migliora la visibilità della zona dietro la vettura. La sicurezza quando si esce in retromarcia dai parcheggi può essere aumentata ulteriormente dal sistema Rear cross traffic alert in opzione. Altri sistemi di assistenza sono l’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni, il Sistema per il mantenimento della corsia di marcia, l’Allerta angolo cieco laterale, il Cruise control (attivo) con frenata di emergenza, il Riconoscimento cartelli stradali, l’Assistente al parcheggio avanzato e lo Head Up Display. Il Cruise control (attivo) mantiene la distanza dal veicolo che precede frenando e accelerando automaticamente.

La gamma è arricchita inoltre dagli allestimenti Insignia Business Edition e Insignia Business Elegance, caratterizzati dalla presenza di numerose dotazioni e concepiti pensando alle necessità delle auto aziendali. La Business Edition, offerta a partire da 34.000 Euro, prevede tra l’altro i fari anteriori con LED e i fendinebbia, il Riconoscimento cartelli stradali e l’Assistente al parcheggio anteriore e posteriore. Aumenta anche il comfort grazie al climatizzatore automatico bizona e al sedile ergonomico attivo per il guidatore, per viaggiare sempre in totale relax.

La gamma dei sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto va dal Multimedia Radio al Multimedia Navi e al Multimedia Navi Pro. Il sistema top di gamma si distingue per i numerosi servizi di Navigazione in connessione come “Trip & Drive Management” e “Navigazione Live”, che offre informazioni sul traffico online in tempo reale, consentendo così di rilevare rapidamente eventuali ritardi ed evitarli. Gli smartphone compatibili possono essere caricati in modalità wireless.

Tutti i propulsori tre e quattro cilindri appartengono a una nuova generazione di unità all’avanguardia. Il motore diesel 1.5 litri da 90 kW (122 CV) forma la base dell’offerta (si veda la tabella seguente per tutti i dati sui consumi). Rispetto al modello precedente, i consumi di carburante nel ciclo NEDC1 sono scesi fino al 18 per cento. Le unità tre cilindri pesano fino a 50chilogrammi in meno rispetto ai propulsori montati sul modello precedente. Al di sopra nella gamma Insignia vi sono i benzina 2.0 da 147 kW (200 CV) o da 169 kW (230 CV) nel caso della GSi. Le unità benzina 2.0 litri sono anche i primi motori Opel dotati della possibilità di disattivare i cilindri. Se chi guida non ha bisogno di tutta la potenza del motore, il comando dell’albero a camme disattiva due cilindri, riducendo significativamente i consumi di carburante. Il diesel 2.0 litri quattro cilindri (da 127 kW/174 CV) completa la gamma.

I nuovi cambi ad attrito ridotto consentono di diminuire ulteriormente i consumi di carburante e aumentano il comfort. Chi acquista Insignia può scegliere di avere il cambio manuale a sei rapporti, il cambio a variazione continua, particolarmente efficiente, o il cambio automatico a otto o nove rapporti.