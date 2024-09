Opel presenta il nuovo Movano HYDROGEN all'IAA Transportation 2024

Opel ha colto l'occasione dell'IAA Transportation 2024 per presentare la sua gamma di veicoli commerciali all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha annunciato la nuova punta di diamante: il Movano HYDROGEN, un veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno progettato per rispondere alle esigenze di mobilità a lungo raggio con zero emissioni locali.

Movano HYDROGEN: il futuro della mobilità commerciale

L'Opel Movano HYDROGEN rappresenta il passo successivo nell'evoluzione dei veicoli commerciali del marchio tedesco. Dopo il successo del Vivaro HYDROGEN, Opel introduce un veicolo ancora più versatile e capace di percorrere oltre 500 chilometri con un solo pieno di idrogeno, rifornibile in meno di 5 minuti. Il veicolo combina una cella a combustibile a idrogeno con una batteria agli ioni di litio da 11 kWh, offrendo una potenza massima di 150 CV e un'accelerazione fluida grazie ai 410 Newton metri di coppia.

Questa tecnologia permette di recuperare l'energia in decelerazione e di immagazzinarla nella batteria, garantendo efficienza e riducendo i costi operativi. "Il Movano HYDROGEN eredita tutte le virtù dei suoi predecessori elettrici e diesel", ha dichiarato Huettl, sottolineando come il veicolo mantenga le funzionalità e capacità di carico, fino a 17 metri cubi, senza compromessi.

Opel Rocks Electric e Combo Electric: la nuova generazione di micro-LCV

Opel ha inoltre introdotto il Rocks Electric, un veicolo elettrico ultra compatto ideale per le consegne rapide e il trasporto cittadino. Il suo design modulare e il kit KARGO lo rendono estremamente versatile, mentre le dimensioni ridotte (2,41 x 1,39 x 1,52 metri) permettono una manovrabilità eccezionale nei contesti urbani. Il Rocks Electric è un veicolo che punta ai giovani conducenti, poiché può essere guidato già a partire dai 15 anni in Germania.

A completare l'offerta di veicoli elettrici, Opel ha svelato anche il Combo Electric, che introduce tecnologie all'avanguardia come i fari a matrice di LED Intelli-Lux. Con un'autonomia estesa fino a 354 chilometri, il Combo Electric rappresenta una soluzione ideale per chi necessita di un veicolo compatto, efficiente e sostenibile. Il prezzo di partenza in Italia è di 30.650 euro.

Verso un futuro elettrico

L'IAA Transportation di Hannover ha confermato l'impegno di Opel e Stellantis nel settore dei veicoli commerciali elettrici, con una gamma completa che spazia dai grandi van come il Movano HYDROGEN ai micro-LCV come il Rocks Electric. Questo evento segna un importante passo verso un futuro a zero emissioni, con veicoli progettati per soddisfare le esigenze di una mobilità professionale sempre più attenta all'ambiente e all'efficienza energetica.

L'IAA Transportation 2024 si svolgerà fino al 22 settembre, offrendo a visitatori e professionisti l'opportunità di scoprire da vicino le ultime innovazioni di Opel e Stellantis.