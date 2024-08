Opel rafforza il comitato esecutivo, Vanessa Repp alla guida dei prodotti futuri, Tobias Gubitz alla guida delle vendite globali

Opel sta intraprendendo un'importante riorganizzazione del proprio Comitato Esecutivo, con l'obiettivo di rafforzare il focus sull'innovazione e l'orientamento al cliente.

Dal 1° settembre 2024, Vanessa Repp assumerà il ruolo di Vice President Future Product per i marchi Opel e Vauxhall, mentre Tobias Gubitz diventerà il nuovo Senior Vice President Global Sales, guidando le strategie di vendita a livello globale.

La nomina di Vanessa Repp rappresenta un passo strategico per Opel, che mira a consolidare la propria posizione come pioniere nel settore dei veicoli elettrici. Con una vasta esperienza nella pianificazione e sviluppo dei prodotti, Repp ha già dimostrato la sua capacità di guidare progetti complessi all'interno del gruppo. Dal 2022, ha infatti ricoperto il ruolo di Head of Future Portfolio & Cross Carline, dove ha sviluppato una visione a lungo termine per il portafoglio prodotti del marchio.

Repp ha dichiarato: "Sono entusiasta di questa nuova sfida e consapevole della grande responsabilità che comporta. Sono sicura che riusciremo a sorprendere e soddisfare i nostri clienti con i modelli futuri che stiamo sviluppando."

Parallelamente, Tobias Gubitz, con un background consolidato in strategia di marca e comunicazione, assumerà la guida delle vendite globali, succedendo a Christophe Mandon. Gubitz porta con sé una profonda conoscenza dei mercati internazionali e una comprovata esperienza nell'espansione sostenibile delle attività. In qualità di Senior Vice President Product & Pricing dal 2022, ha contribuito in modo significativo al successo commerciale di Opel negli ultimi anni.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha sottolineato l'importanza di queste nuove nomine per l'azienda: "La nuova struttura del Comitato Esecutivo dimostra il nostro impegno a mettere i clienti al centro dello sviluppo dei prodotti. Sono certo che Vanessa e Tobias, con le loro competenze e visione strategica, sapranno guidare Opel verso nuove vette di successo."

Opel continua a registrare una crescita significativa, con un aumento delle vendite globali del 15% nel 2023, trainato in particolare dai veicoli elettrici e dai veicoli commerciali leggeri. Con queste nuove nomine, l'azienda si prepara a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato globale, puntando su innovazione, sostenibilità e un forte orientamento al cliente.