Paolo Pininfarina insignito postumo dell'American Prize for Design 2024

Paolo Pininfarina è stato insignito dell'American Prize for Design 2024 dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dall’European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in collaborazione con Good Design® 2024.

La sua nomina per il premio era stata approvata dal Comitato Consultivo Internazionale del Chicago Athenaeum un mese prima della sua prematura scomparsa, avvenuta nell'aprile 2024 all'età di 65 anni. Il prestigioso premio sarà attribuito postumo ad Atene il prossimo 21 settembre in occasione del simposio 'The City and The World'.

"Belli, sorprendenti, provocatori, capaci di essere un punto di riferimento immediato, così sono i classici che definiscono il segno distintivo di Pininfarina, quella firma inconfondibile che si ritrova in ogni oggetto disegnato sotto la supervisione di Paolo Pininfarina", ha affermato Christian Narkiewicz-Laine, Presidente/CEO del Chicago Athenaeum. "Pininfarina è rinomata per la sua straordinaria capacità di creare bellezza senza tempo. Paolo era un esperto nei campi del design dell'arredo, dell’architettura, del design nautico e aeronautico e del product design. Il suo lavoro ha integrato perfettamente la tradizione automobilistica di Pininfarina con il design contemporaneo, migliorando la vita di tutti i giorni. Nel mondo del design e non solo, è stato sicuramente un personaggio fuori dal comune, una vera superstar.”

Un’eredità di innovazione e bellezza

Paolo Pininfarina, nato il 28 agosto 1958 a Torino, ha avuto una carriera illustre che si è sviluppata nel corso di vari decenni. Con una laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, ha ricoperto vari incarichi internazionali, come quelli presso Cadillac, Honda e General Motors. Nel 1982 è entrato a far parte di Pininfarina, azienda fondata dal nonno Battista "Pinin" Farina. Nel 1987 è diventato Presidente e CEO di Pininfarina Extra S.p.A., concentrandosi su industrial design, arredi, architettura, nautica e aeronautica. È stato anche responsabile della decisione di aprire una filiale a Miami per sviluppare i mercati del Nord e Sud America, in particolare nei campi dell'architettura e del product design. Questa filiale è poi diventata Pininfarina of America e oggi ha un ufficio anche a New York.

La leadership di Paolo all'interno di Pininfarina è stata segnata dalla sua nomina nel Consiglio di Amministrazione nel 1988 e dalla sua nomina a Vicepresidente di Pininfarina S.p.A. nel 2006. Dopo la morte improvvisa del fratello Andrea nel 2008, ha assunto il ruolo di Presidente, guidando l'azienda verso numerosi progetti innovativi e ampliando la sua presenza globale.

Progetti iconici e riconoscimenti

Tra i numerosi progetti da lui supervisionati, Paolo ha apprezzato particolarmente la creazione della concept car Sergio, un tributo a suo padre, il senatore Sergio Pininfarina, e la Automobili Pininfarina Battista, hypercar elettrica presentata nel 2019.

Silvio Angori, CEO di Pininfarina, ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento attribuito a Paolo Pininfarina: "Questo prestigioso tributo all'ing. Pininfarina suscita emozioni contrastanti. Siamo rattristati che non possa accettarlo personalmente, ne sarebbe stato felice. Tuttavia, ci riempie di orgoglio poiché onorare Paolo Pininfarina significa celebrare l'essenza di Pininfarina e la sua eredità nel design italiano. Siamo profondamente grati per lo straordinario contributo dell’ing. Pininfarina. Il modo migliore per onorarlo è continuare a impegnarci per il futuro della Pininfarina, come lui avrebbe voluto."

Un premio di eccellenza

L'American Prize for Design riconosce l'eccellenza nel design, l'innovazione e i contributi all'umanità e al bene pubblico. Tra i vincitori precedenti figurano personalità rinomate come Gorden Wagener, Norman Foster, Flavio Manzoni e Karim Rashid.

Paolo Pininfarina lascia un'eredità di innovazione e bellezza che continua a influenzare il mondo del design. Il riconoscimento postumo dell'American Prize for Design 2024 sottolinea l'impatto duraturo del suo lavoro e la sua capacità di creare opere che trascendono il tempo. Con una carriera dedicata alla perfezione e all'innovazione, Paolo Pininfarina rimarrà una figura iconica nel panorama del design internazionale.