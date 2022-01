Parte a Empoli Mobilize Share, il nuovo servizio pubblico 100% elettrico

Mobilize, creata ad inizio 2021 e presentata da Luca De Meo con il piano strategico Renaulution, è una delle quattro Business Unit del Gruppo Renault, insieme a Renault, Dacia/Lada e Alpine.

Nel contesto storico in cui ci troviamo, le questioni sulla mobilità e sulla transizione energetica sono al centro delle preoccupazioni di consumatori, aziende, città e territori. Mobilize si propone di sviluppare soluzioni flessibili proponendo servizi di mobilità alternativa e sostenibile, accompagnando quindi la transizione dalla proprietà dei veicoli alle soluzioni di mobilità complete e flessibili, da quelle brevi come il car sharing a quelle a lungo termine come le nuove proposte di car subscription. La mobilità del futuro deve essere smart, più verde, più condivisa e più accessibile, per tutti e ovunque. Mobilize, grazie anche alla rete di vendita del gruppo Renault, propone soluzioni concrete per facilitare questa transizione ecologica. In seguito al lancio a Bergamo del primo Mobilize Share, Car Sharing 100% elettrico gestito direttamente da un concessionario del gruppo Renault, e alla partenza del servizio anche nel Comune di Mirandola, Mobilize arriva in Toscana ed annuncia la partenza di Mobilize Share nella città di Empoli.

MOBILIZE SHARE ARRIVA A EMPOLI In presenza dell’Assessore alla Smart City, Antonio Ponzo Pellegrini, è stato presentato il lancio del primo Car Sharing 100% elettrico in Toscana brandizzato Mobilize Share e gestito direttamente dalla storica concessionaria Tinghi Motors. A partire dal mese di gennaio, una flotta di ben 15 ZOE E-Tech Electric è a disposizione dei cittadini nel Comune di Empoli. Le istituzioni locali hanno collaborato con entusiasmo all’iniziativa, con il supporto del fornitore di energia Enegan, disponendo dieci stazioni totalmente dedicate al car sharing Mobilize Share, nelle quali i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana. Oltre alla flotta di Renault ZOE E-Tech Electric nella città di Empoli, la Concessionaria ha sviluppato un’importante partnership con Villa Petriolo, elegante tenuta biologica e sostenibile alle porte della città, per offrire un servizio 100% green ai propri ospiti. Durante il soggiorno, gli ospiti potranno beneficiare di un esclusivo servizio di car sharing, prenotando tramite l’App dedicata “Share by MOBILIZE” una delle 2 Renault ZOE E-Tech Electric a disposizione, per raggiungere e visitare le suggestive location della Toscana e vivere un’esperienza full electric. Questo business dedicato al mondo delle aziende operanti nel settore del turismo ed attente alle problematiche riguardanti la sostenibilità energetica è il primo passo per scoprire nuovi mercati.