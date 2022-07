Patente B, che moto si può guidare?

Patente B: quali tipi di moto è possibile utilizzare, noleggiare o acquistare

Molti di coloro che superano l'esame per ottenere la patente B pensano di poter guidare solo l'automobile, ma è realmente così? La risposta a questa domanda è no. Con la patente B, infatti, è possibile guidare anche le moto; scopriamo insieme quali tipi di moto è possibile utilizzare, noleggiare o acquistare pur non avendo la patente A, specificatamente dedicata ai motoveicoli.

Quali moto è possibile guidare con la patente B?

Partiamo dal presupposto che esiste una sostanziale differenza in base all'anno in cui è stata conseguita la patente; infatti, se essa è stata ottenuta nel periodo precedente al gennaio dell'anno 1986 è possibile condurre qualsiasi tipo di motoveicolo senza alcun limite, e questo non solo in Italia, ma anche all'interno dell'Unione Europea. Chi ha conseguito invece l'abilitazione alla guida dopo il gennaio dell'anno 1986 fino ad aprile del 1988 può anch'esso guidare ogni tipo di motoveicolo, ma soltanto in Italia. Con un esame di pratica e un attestato rilasciato dalla scuola guida in cui è stato svolto l'esame, però, è possibile abilitare la guida anche all'estero.

Le limitazioni, invece, iniziano dopo la data soprascritta, ovvero nel 1988, difatti da quell’anno con la patente B è possibile guidare solo alcune tipologie di moto tra cui: ciclomotori 50 cc, ossia il classico “cinquantino” con cui specie i ragazzi più giovani si affacciano al mondo delle due ruote; moto con cilindrata massima di 125 cc, con una potenza fino a 11 kW e rapporto potenza peso non superiore a 0,1 kW/kg. Per questa tipologia di cilindrata c’è però un limite: il possessore di patente B può guidare una moto 125 solo in Italia, se volesse estendere la propria guida all’estero sarebbe obbligatoriamente necessario conseguire la patente A1, A2 o A.

Per le moto superiori a 125 cc di cilindrata, invece, vigono le regole elencate sopra dove l’anno di conseguimento della patente B presenta o meno delle limitazioni.

Avere la patente B, inoltre, favorisce il conseguimento della patente A2 o A per i veri appassionati delle due ruote che non vogliono limitarsi a motoveicoli con potenza limitata ma che hanno ottenuto la patente B dopo il 1988; infatti, chi possiede la patente B non deve svolgere l’esame di teoria delle categorie A2 o A e può passare direttamente alla prova pratica, evitando così uno degli step dell’esame.

Possedere un motoveicolo, dunque, è alla portata di tutti a livello legislativo ma dal punto di vista economico si tratta pur sempre di una spesa rilevante, non solo in fase d’acquisto ma anche per il mantenimento del mezzo; ecco perché negli anni è nata un’alternativa all’acquisto, vale a dire il noleggio a lungo termine per moto.

Il noleggio a lungo termine moto

Il noleggio a lungo termine da ALD Automotive consiste nel poter noleggiare un'auto o una moto per un minimo di 2 anni fino ad un limite di 60 mesi. I costi del carburante non sono inclusi dato il lungo periodo dell'utilizzo del veicolo, così come il pagamento della tassa di proprietà. Però è inclusa la manutenzione del veicolo e in aggiunta il cliente usufruisce di tutti i servizi disponibili, quali: gestione delle multe, immatricolazione nel caso l'auto/moto fosse nuova, soccorso in strada in caso di avaria del motore o di qualche incidente.

I vantaggi del noleggio quindi sono svariati, per questo è una pratica sempre più diffusa tra i centauri; inoltre, il noleggio non preclude la possibilità di comprare il motoveicolo in quanto alla fine del noleggio sarà possibile, se si vorrà, acquistare la moto.