Paula Fabregat-Andreu, Renault: donna dell'anno 2024 per il design automobilistico

Paula Fabregat-Andreu, direttrice del design dei progetti di brand di Renault, è stata insignita del titolo di Donna dell'Anno 2024 dalla giuria di giornalisti riuniti dall’associazione WAVE – Les Elles de l’Auto.

Questo prestigioso premio, consegnato il 7 novembre durante l’evento annuale dell’associazione presso il Pavillon Royal di Parigi, sottolinea il contributo fondamentale della Fabregat-Andreu nel rinnovamento del design automobilistico di Renault, soprattutto in un momento in cui il marchio francese si concentra sull’evoluzione verso una gamma elettrica.

Una carriera di successo: dal design interno all’evoluzione dei modelli iconici

In Renault dal 2000, Paula Fabregat-Andreu ha iniziato la sua carriera come designer di interni per veicoli, per poi intraprendere un percorso internazionale all’interno del Gruppo. Dopo un periodo al design studio di Barcellona, dove ha curato studi prospettici, si è trasferita in Romania come responsabile di progetto per il design di Dacia. Ritornata in Francia, Fabregat-Andreu ha guidato progetti per i modelli di segmento A e B, tra cui la nuova Renault Clio lanciata lo scorso anno, uno dei veicoli di maggior successo per il brand.

Oggi, Fabregat-Andreu è responsabile del design di tre modelli strategici per l'elettrificazione di Renault: la Renault 5, la Renault 4 e la Twingo. Questi modelli incarnano il futuro sostenibile del marchio, mantenendo vivo il legame con l’eredità storica di Renault. La Renault 5 E-Tech, in particolare, rappresenta un simbolo di questa trasformazione, che unisce il passato e il futuro in un’auto iconica e rivisitata.

Un premio per ispirare le giovani donne nel design automobilistico

Fabregat-Andreu ha espresso grande emozione per il riconoscimento ricevuto, ricordando i suoi primi passi nel settore: “Da giovane designer, non avrei mai immaginato di ricevere un premio come questo. Spero che il mio percorso possa ispirare le giovani donne nelle scuole di design a esplorare il mondo dei trasporti, perché la loro visione è fondamentale per il rinnovamento dell'industria automobilistica."

Il premio della WAVE – Les Elles de l’Auto non celebra solo la carriera di Fabregat-Andreu, ma anche la collaborazione e il lavoro di squadra che hanno reso possibile la Renault 5 E-Tech electric. “I successi nell'industria automobilistica sono frutto del lavoro collettivo, e il progetto R5 è un esempio perfetto di questo impegno,” ha dichiarato Fabregat-Andreu, ringraziando il team per l’importante lavoro svolto.

Il commento della giuria: passione e visione per il futuro dell'automobile

Florence Lagarde, direttrice di Autoactu.com e membro della giuria, ha elogiato l’entusiasmo e la dedizione della Fabregat-Andreu: “La giuria ha apprezzato il modo in cui il progetto R5 è riuscito a far rivivere l’emozione della prima generazione, un compito complesso e affascinante. Paula ha saputo trasmettere la sua passione per il design e la mobilità, coinvolgendo tutti noi in questa visione.”

Questo premio si inserisce nella tradizione della WAVE di riconoscere figure femminili che contribuiscono in modo significativo all’industria automobilistica. Già nel 2016, Agneta Dahlgren, ex direttrice del design per i modelli Kadjar, Megane e Scenic, aveva ricevuto il titolo di Donna dell'Anno dalla stessa associazione, confermando l’impegno di Renault nel promuovere il talento femminile nel design automobilistico.

Paula Fabregat-Andreu rappresenta un esempio ispirante per le donne nel settore del design automobilistico. Con il suo ruolo chiave nella transizione elettrica di Renault e nel design dei nuovi modelli iconici, la Fabregat-Andreu contribuisce a costruire un futuro che guarda alla sostenibilità senza dimenticare l’identità storica del marchio.