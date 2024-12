Peugeot 403 Cabriolet: l'icona di Colombo tra storia e leggenda

Tra i simboli indelebili della televisione, l’auto del tenente Colombo occupa un posto speciale. Quella malconcia Peugeot 403 Cabriolet del 1959 è ormai sinonimo del celebre detective interpretato da Peter Falk.

Eppure, la sua storia va ben oltre il piccolo schermo, intrecciandosi con l’evoluzione del design automobilistico e la tradizione della casa francese Peugeot.

La leggenda vuole che sia stato lo stesso Peter Falk a scegliere l’auto, trovandola in un angolo del parcheggio degli Universal Studios. Abbandonata e arrugginita, la 403 Cabriolet sembrava perfetta per completare il look trasandato ma geniale del suo personaggio. Colombo, con il suo soprabito sgualcito, il mezzo sigaro sempre acceso e l'inseparabile cane "Cane", incarnava un detective lontano dagli stereotipi: arguto, semplice e incredibilmente umano. La Peugeot 403 Cabriolet, con il suo aspetto vissuto, rappresentava esattamente ciò che serviva per raccontare quel personaggio.

Nonostante l’immagine malconcia trasmessa dalla serie, la Peugeot 403 Cabriolet era tutt’altro che un’auto banale. Disegnata da Pininfarina e presentata al Salone dell’Automobile di Parigi nel 1956, rappresentava una pietra miliare per Peugeot. Fu il primo modello a sancire la collaborazione tra il marchio francese e il celebre designer italiano, un rapporto destinato a rivoluzionare il design delle auto del Leone.

La carrozzeria elegante, ispirata al trend dell'architettura "Ponton", presentava fiancate lisce e parafanghi integrati, mentre la scocca portante garantiva solidità e comfort. Con una lunghezza di quasi 4,5 metri, la 403 Cabriolet offriva interni spaziosi e curati, adatti a quattro passeggeri. Il motore quattro cilindri da 1500 cc e 60 CV, derivato dalla precedente 203, abbinato al cambio sincronizzato e alla trazione posteriore, assicurava affidabilità e prestazioni adeguate per l’epoca.

La 403 Cabriolet, più esclusiva della versione berlina, era proposta con interni lussuosi in cuoio, tappetini in moquette e dettagli raffinati. Con una produzione limitata a soli 2.050 esemplari, rimase un’auto per pochi, molto apprezzata dagli appassionati ma meno diffusa rispetto alla berlina, che fu la prima auto francese a superare il milione di unità vendute.

Le sue caratteristiche tecniche, unite a dettagli come la trasmissione semiautomatica opzionale, la rendevano una vera fuoriserie per l’epoca. Nonostante ciò, la 403 Cabriolet raggiunse la notorietà mondiale solo grazie alla serie TV dedicata al tenente Colombo.

La Peugeot 403 Cabriolet divenne parte integrante del personaggio di Colombo, tanto da ricevere una citazione esplicita in alcuni episodi. Quando qualcuno gli chiede perché non cambi auto, Colombo risponde con ironia: “In casa abbiamo già due auto, e quella vecchia la guida mia moglie”.

La serie, iniziata negli Stati Uniti nel 1968 e arrivata in Italia nel 1974, continua a essere trasmessa ancora oggi, premiata da uno zoccolo duro di fan. L’immagine del detective, sempre accompagnato dalla sua malandata Peugeot grigio cenere targata 044 APD, è ormai entrata nell’immaginario collettivo.

Oggi, la Peugeot 403 Cabriolet è un’auto estremamente rara e ricercata dai collezionisti. Trovare un esemplare in buone condizioni è difficile persino in Francia, e il suo valore è lievitato nel tempo: i prezzi attuali si aggirano attorno ai 50.000 euro. Un’icona di stile e una testimonianza storica, capace di coniugare il prestigio dell’auto con la semplicità e l’ironia del personaggio che l’ha resa famosa.

Chissà se il tenente Colombo avrebbe mai immaginato che la sua vecchia decappottabile sarebbe diventata un mito. Ma, come spesso accade nei suoi casi, il detective sapeva vedere oltre le apparenze, riconoscendo il valore nascosto in ciò che gli altri ignoravano.