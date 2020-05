Peugeot 508, con l’Active Suspension Control il comfort è servito

Come si fa ad esaltare il comportamento dinamico di un’auto alto di gamma di ultima generazione, coniugando comfort di livello superiore con un comportamento stradale appagante? Difficile, di norma, far coesistere nella stessa auto caratteristiche apparentemente così opposte. Spesso si tratta di un compromesso e come tale, non in grado di soddisfare nessuno dei due desideri di chi sta al volante. Un’ottima via di mezzo si dice…

Nel caso di PEUGEOT 508, invece, la risposta ideale esiste e, in funzione di allestimento e motorizzazione, può essere presente sia sulla versione fastback che station wagon.

Si chiama ACTIVE SUSPENSION CONTROL e racchiude una sofisticata tecnologia in grado di filtrare in maniera selettiva le irregolarità dell'asfalto, anche in presenza di pneumatici da 19” con spalla super ribassata.

Si tratta di nuove sospensioni a controllo elettronico in grado di gestire al meglio il corpo vettura in funzione dello stato e tipologia della strada, carico del veicolo, stile di guida e modalità di guida selezionata.

All’interno delle diverse modalità di guida selezionabili su PEUGEOT 508, infatti, i livelli di smorzamento sono 3: COMFORT, NORMAL e SPORT.

· In COMFORT, il sistema favorisce lo smorzamento ed è in grado di ridurre gli scuotimenti della scocca a causa di imperfezioni stradali o caratteristiche della strada, esaltando al massimo il comfort che la PEUGEOT 508 offre ai suoi occupanti.

· La modalità NORMAL, si propone come ideale via di mezzo tra comfort e maneggevolezza, per un uso medio quotidiano.

· La modalità SPORT esalta la guida, frenando maggiormente le sospensioni e restituendo un comportamento stradale più piatto, più dinamico ed appagante.

Come detto, le modalità di smorzamento delle sospensioni sono la conseguenza della selezione delle diverse modalità di guida disponibili su 508, attraverso un pulsante a bilanciere posto sul tunnel centrale, vicino al selettore del cambio.

L’ACTIVE SUSPENSION CONTROL viene inoltre esaltato dalla presenza di serie su tutte le PEUGEOT 508 (fastback e SW) del retrotreno a bracci multipli (Multilink), soluzione tecnica di grande pregio che permette di ottenere un comportamento stradale di grande livello ed ideale per ritrovare quel piacere di guida che da sempre caratterizza le PEUGEOT, anche nei segmenti superiori.

Disponibile indifferentemente su 508 fastback e SW, le sospensioni a smorzamento controllato sono di serie nell'allestimento GT ed in tutti gli allestimenti delle motorizzazioni benzina, PureTech 180 EAT8 e 225 EAT8. Viene invece proposto in opzione a 1.000 euro sugli allestimenti Allure e GT Line in combinazione con motore Diesel BlueHDi 160 EAT8 e 180 EAT8 e la nuova motorizzazione ibrida plug-in recentemente introdotta in gamma, la HYBRID 225 e-EAT8.