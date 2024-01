Peugeot, arriva nelle concessionari la nuova gamma Hybrid

La nuova generazione di propulsori PEUGEOT HYBRID è ora disponibile sulla nuova PEUGEOT 208 presso i concessionari.

La vettura è equipaggiata con motori HYBRID 48V da 100 CV e 136 CV, entrambi abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che incorpora un motore elettrico da 28 CV. Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e riduce fino al 15% il consumo di carburante rispetto all'equivalente a benzina. In modalità urbana, il sistema ibrido a 48V può operare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica al 100%, garantendo zero emissioni.

Questi nuovi propulsori sostituiscono il PureTech 130 EAT8 e il PureTech 100 EAT8 e saranno presto disponibili su altri modelli della gamma PEUGEOT nel secondo trimestre.

Un ibrido ad alto vantaggio - Risparmio di carburante. Fino al 15% di risparmio di carburante, che equivale a una riduzione di circa 20 g/km di emissioni di CO2 (guidando come prescritto dal ciclo misto WLTP) rispetto a un motore a benzina non elettrificato con caratteristiche comparabili. Il motore 48V HYBRID consente un risparmio medio di carburante di quasi 1 litro/100 km (ciclo misto WLTP) o fino a 2 litri/100km in città.

Comfort di guida e dinamismo. Questo motore offre un'esperienza di guida piacevole, con comfort e dinamismo:

Comfort e fluidità, il sistema consente di avviare, manovrare (per parcheggiare, ad esempio) e viaggiare a bassa velocità nel traffico intenso in modalità 100% elettrica.

Dinamismo, durante le forti accelerazioni, il motore elettrico fornisce una coppia extra al motore a benzina a basso regime.

Non c'è bisogno di collegarlo per caricare. Questi nuovi motori hanno una batteria agli ioni di litio da 48 V che non ha bisogno di essere collegata alla rete. Si ricarica da sola durante la guida. Quando il livello di carica lo permette, il sistema consente al veicolo di essere spinto dal solo motore elettrico nella guida in città su brevi distanze e durante le manovre.

Spazio di avvio senza compromessi. La batteria da 48V è installata sotto il sedile anteriore sinistro, una configurazione che offre molti vantaggi rispetto ad un'installazione posteriore e consente:

Spazio interno completamente preservato,

Nessun compromesso per il volume di carico,

Piacere di guida mantenuto grazie a una distribuzione ottimale del peso (batteria al centro del veicolo)

Un'offerta commerciale disponibile presso i concessionari e online Questi nuovi motori, denominati HYBRID 100 e-DCS6 e HYBRID 136 e-DCS6, sono disponibili per gli ordini presso i concessionari PEUGEOT e online sul sito www.peugeot.it sia per i clienti privati che per quelli professionali.Una gamma semplice e chiara, disponibile su tutti i livelli di allestimento.

PEUGEOT offre offerte particolarmente competitive e innovative:

La nuova PEUGEOT 208 ACTIVE HYBRID 100 e-DCS6 è offerta a partire da 110 euro/mese per 30.000 km (dettagli su peugeot.it) e un prezzo di listino a partire da 23.820 euro.

HYBRID 136 e-DCS6 disponibile anche su PEUGEOT 3008 e 5008Questo nuovo propulsore HYBRID 136 e-DCS6 è disponibile anche sugli attuali PEUGEOT 3008 e 5008, beneficiando degli stessi vantaggi di prodotto deI PEUGEOT 208 e delle seguenti offerte:

PEUGEOT 3008 ALLURE PACK HYBRID 136 e-DCS6 è disponibile a partire da 320 euro/mese per 45.000 km (dettagli su peugeot.it) e un prezzo di listino a partire da 38.520 euro nella versione Active Pack.

La PEUGEOT 5008 ALLURE PACK HYBRID 136 e-DCS6 è offerta a partire da 320 euro/mese per 45.000 km (dettagli su peugeot.it) e un prezzo di listino a partire da 40.670 euro nella versione Active Pack.