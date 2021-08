Peugeot: dalla 203 familiare alla 308 sw, 70 anni di station wagon

La nascita della prima Station Wagon PEUGEOT risale al 1949, anno in cui fu presentata la PEUGEOT 203 Familiare. All'epoca, il segmento era ancora agli albori e nessuno sapeva se esistesse davvero una clientela per questo tipo di carrozzeria. Tuttavia, il Marchio del Leone era sicuro della strada intrapresa, al punto da proporre due versioni della sua Station Wagon PEUGEOT 403: una Familiare e una più rudimentale Commerciale, destinata all’uso lavorativo.

L'accoglienza positiva riservata a questi modelli incoraggia PEUGEOT a sviluppare la sua gamma. Già nel 1956, il Marchio del Leone lanciava la PEUGEOT 403 giardinetta, anch'essa proposta in versione Familiare e Commerciale. Viene sostituita nel 1962 dalla PEUGEOT 404 Station Wagon, mentre la PEUGEOT 203 Station Wagon deve aspettare il 1965 e l'arrivo della PEUGEOT 204 per avere una discendenza.

La storia è stata definitivamente lanciata e nuovi capitoli si aprono con il passare del tempo: PEUGEOT 304 e 504 Station Wagon negli anni 70, PEUGEOT 305, 505 e 405 Station Wagon negli anni 80, PEUGEOT 306 e 406 SW negli anni 90. All'inizio degli anni 2000, PEUGEOT fa evolvere questa carrozzeria con due proposte originali: una PEUGEOT 206 SW dalle dimensioni particolarmente ridotte per una Station Wagon ed ideali per la città e una PEUGEOT 307 SW che riprende alcune soluzioni interessanti presenti nelle monovolume.La lista continua con le versioni SW della prima generazione di PEUGEOT 308 e della PEUGEOT 407, così come le versioni SW della prima e della seconda generazione della PEUGEOT 508. Con tutti questi modelli, probabilmente non è esagerato dire che quasi tutti possono ormai trovare traccia di una Station Wagon PEUGEOT nei loro ricordi.

Nuova PEUGEOT 308 SW: la storia continuaNel 2021, debutta una nuova PEUGEOT Station Wagon: Nuova 308 SW. Come la berlina 5 porte da cui deriva, questo modello è senza dubbio una delle proposte più interessanti nel suo segmento. Dotato di un volume di carico di 608 litri che arriva fino a 1.634 con il divano posteriore completamente ribaltato, il bagagliaio della PEUGEOT 308 SW dispone di un grandissimo spazio. Nuova PEUGEOT 308 SW è spaziosa e versatile ed ha un divano posteriore suddiviso in 3 parti dotato di un sistema di abbattimento immediato dei 3 segmenti tramite l’azionamento di due comandi facilmente accessibili e posti ai lati del vano di carico. Rispetto alla berlina 5 porte, Nuova PEUGEOT 308 SW ha un passo aumentato di 55 mm. Questa modifica permette di aumentare ancor più lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori e di armonizzare la silhouette della vettura, che appare ben poggiata sulle quattro ruote. Sia nella versione berlina che SW, Nuova PEUGEOT 308 è dotata di un quadro strumenti digitale 3D da 10 pollici e di un touchscreen centrale ad alta definizione da 10 pollici innovativo che porta al debutto il nuovo sistema di connettività PEUGEOT i-Connect® Advanced. Gli i-toggle sono ora interamente configurabili e sostituiscono i comandi fisici tradizionali. Il volante compatto, un altro elemento fondamentale del PEUGEOT i-Cockpit®, permette al conducente di avere un posto guida unico nel mercato e ideale per avete tutto sotto controllo ed appagare la guida, oltre che elevare sicurezza e comfort. I primi esemplari di Nuova PEUGEOT 308 SW arriveranno sulle strade italiane all’inizio dell’anno prossimo. Sin dal lancio, PEUGEOT propone numerose motorizzazioni, tra cui due ibride plug-in da 180 e 225 CV che fanno il loro debutto per la prima volta in una SW di segmento C del Leone.