Peugeot E-208 ed E-308: le auto più efficienti secondo l’Ecotest ADAC 2024

Peugeot celebra un importante traguardo nell’ambito della mobilità elettrica.

I modelli Peugeot E-208 e Peugeot E-308, entrambi equipaggiati con motore 100% elettrico da 115 kW (156 CV), hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto su 84 vetture analizzate nell’Ecotest ADAC 2024, il prestigioso studio condotto dall’associazione automobilistica tedesca.

Questo risultato certifica l’efficienza straordinaria delle vetture Peugeot, frutto di un’approfondita ottimizzazione di motori, batterie e aerodinamica. A completare il successo del marchio, la Peugeot E-2008, anch’essa dotata dello stesso propulsore, si è posizionata al primo posto tra i SUV e al sesto posto nella classifica generale.

Consumi di riferimento e autonomie di alto livello

Secondo i dati dell’ADAC, le Peugeot elettriche presentano consumi energetici ai vertici dei rispettivi segmenti: 16 kWh/100 km per la Peugeot E-208, 16,3 kWh/100 km per la Peugeot E-308, 17,9 kWh/100 km per la Peugeot E-2008

Questi modelli offrono un’autonomia tra le migliori della categoria: 410 km per la E-208, 413 km per la E-308 e 406 kmper la E-2008 (ciclo combinato WLTP). Inoltre, grazie a un sistema di ricarica rapido, possono ripristinare dal 20% all’80% della batteria in soli 30 minuti.

Una gamma elettrica all’avanguardia

Con una gamma composta da 12 modelli 100% elettrici, Peugeot si distingue tra i principali produttori europei, puntando a consolidare la sua posizione di leader nella transizione energetica. Tra le novità spicca la nuova Peugeot E-3008 Long Range, che raggiunge un’autonomia record di 700 km, rappresentando un punto di riferimento per i SUV elettrici.

La Promessa Elettrica di Peugeot

Per supportare i clienti nella transizione verso l’elettrico, Peugeot ha lanciato un pacchetto completo di servizi, tra cui: Garanzia di 8 anni o 160.000 km sul veicolo e sulla batteria. Una wallbox gratuita per la ricarica domestica. Il pass di ricarica Free2Move Charge, con accesso a oltre 800.000 stazioni di ricarica in Europa.

Questi risultati e servizi dimostrano l’impegno di Peugeot nel guidare il cambiamento verso una mobilità più sostenibile, garantendo al contempo prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida senza compromessi.