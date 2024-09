Peugeot E-3008 ed E-5008, Autonomia Fino a 700 Km addio ansia da ricarica

PEUGEOT ha svelato i suoi nuovi modelli E-3008 ed E-5008 nella versione Long Range, che si distinguono per autonomia e prestazioni elettriche di altissimo livello.

Con un’autonomia omologata di 700 km per l’E-3008 e 668 kmper l’E-5008 secondo il ciclo WLTP, questi due SUV si posizionano al vertice della loro categoria. Dotati di batterie "made in France" prodotte nella gigafactory di ACC a Douvrin, questi veicoli incarnano l’eccellenza tecnologica francese nel settore dell’elettrico.

Il debutto ufficiale di queste due versioni avverrà al Salone dell'Auto di Parigi 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre, dove PEUGEOT presenterà al mondo i suoi SUV elettrici di ultima generazione, progettati per elevare ulteriormente il piacere di guida e la versatilità.

E-3008 ed E-5008: Potenza e Autonomia da Record

Il cuore pulsante dei nuovi PEUGEOT E-3008 ed E-5008 Long Range è il motore elettrico da 230 CV/170 kW, abbinato a una batteria ad alta capacità da 96,9 kWh. Questa combinazione permette di raggiungere un’autonomia massima di 700 km per l’E-3008 e 668 km per l’E-5008, un risultato che li rende ideali per viaggi a lunga distanza, come il tragitto da Milano a Monopoli con sole due soste, rispetto alle tre richieste dai modelli concorrenti.

Oltre al propulsore da 230 CV, PEUGEOT offre anche una versione con motore da 210 CV/157 kW, che garantisce un’autonomia di 527 km per l’E-3008 e 502 km per l’E-5008, fornendo così un’opzione per chi desidera un compromesso tra prestazioni e autonomia.

Ricarica Ottimizzata e Precondizionamento della Batteria

Un altro punto di forza di questi nuovi modelli è la riduzione dei tempi di ricarica. Grazie alla capacità di accettare fino a 160 kW di potenza nei sistemi di ricarica rapida, i nuovi SUV elettrici di PEUGEOT possono passare dal 20% all'80% di carica in soli 27 minuti, oppure aggiungere 150 km di autonomia in soli 10 minuti. Questo, insieme al nuovo sistema di precondizionamento della batteria, consente di ottimizzare i tempi di ricarica durante i lunghi viaggi, rendendo l’esperienza di guida ancora più pratica e comoda.

Piattaforma STLA Medium e Design Efficiente

I nuovi SUV elettrici di PEUGEOT sono basati sulla piattaforma STLA Medium, progettata appositamente per veicoli elettrici. Questa piattaforma, denominata "BEV-by-design", consente di installare una batteria più sottile di 15 mmrispetto alle versioni ibride, senza sacrificare lo spazio interno o la capacità del bagagliaio. Il risultato è un design efficiente che massimizza l’autonomia e garantisce al contempo comfort e praticità per i passeggeri.

Il Lusso dell'E-5008: Spazio e Autonomia

L’E-5008 si distingue ulteriormente per la sua capacità di ospitare fino a 7 passeggeri, rendendolo unico nel suo segmento. Con un’autonomia di 668 km, questo SUV 100% elettrico offre una combinazione senza pari di spazio interno e prestazioni elettriche, rappresentando un’opzione ideale per famiglie numerose o chi necessita di maggiore capacità di carico senza rinunciare all’autonomia.

PEUGEOT Allure Care: Garanzia Estesa

A garantire la serenità dei proprietari di questi veicoli elettrici, PEUGEOT ha introdotto il programma Allure Care, che offre una garanzia completa di 8 anni o 160.000 km. Questo programma copre non solo la batteria, ma anche il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici, offrendo un pacchetto di sicurezza per chi sceglie l’elettrico.

I nuovi PEUGEOT E-3008 ed E-5008 Long Range rappresentano il massimo dell’innovazione nel segmento dei SUV elettrici, combinando prestazioni, autonomia e versatilità. Con un’autonomia record e tempi di ricarica ottimizzati, questi modelli sono destinati a diventare un punto di riferimento per chi cerca un veicolo elettrico che offra emozione e praticità in un unico pacchetto.