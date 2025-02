PEUGEOT E-5008: Il SUV 100% Elettrico da 7 Posti con 668 km di Autonomia

PEUGEOT introduce il nuovo E-5008, l’unico SUV completamente elettrico in grado di offrire 7 posti e un’autonomia fino a 668 km.

Grazie alla piattaforma STLA Medium di Stellantis, questo modello combina un design raffinato, un’esperienza di guida all’avanguardia e prestazioni elettriche di riferimento nel segmento.

Un SUV dallo Stile Potente e Dinamico

Il design del PEUGEOT E-5008 è una sintesi di robustezza e raffinatezza. Con una lunghezza di 4,79 metri, una larghezza di 1,89 metri e un’altezza di 1,69 metri, offre proporzioni generose e una forte presenza su strada. Il frontale è caratterizzato da una calandra integrata nel colore della carrozzeria, mentre i fari Pixel LED garantiscono un'illuminazione ottimale senza abbagliare.

Le linee aerodinamiche e i cerchi in lega da 19” e 20” con design geometrico migliorano l’efficienza e lo stile del SUV, mentre la gamma colori include sei opzioni, tra cui Obsession Blue e Titanium Grey.

Interni Raffinati e Tecnologia Immersiva

All’interno, il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® da 21 pollici offre un’esperienza tecnologica avanzata, con un unico schermo curvo ad alta definizione che integra la strumentazione digitale e il sistema infotainment. Il volante compatto, ridisegnato con comandi touch sensibili, migliora l’ergonomia e la sicurezza.

L’illuminazione ambientale LED, il rivestimento in vero alluminio e i sedili premium offrono un’atmosfera sofisticata. La versione GT include sedili ventilati, massaggianti e riscaldati, oltre a un tetto panoramico apribile, una rarità tra i veicoli elettrici.

Spazio e Comfort per Sette Passeggeri

Grazie al passo di 2,90 metri, il PEUGEOT E-5008 offre uno spazio interno eccezionale. La seconda fila è regolabile e reclinabile in cinque posizioni, mentre la terza fila garantisce pieno comfort anche per adulti, con accesso facilitato dal sistema Easy Access.

Il bagagliaio ha una capacità fino a 1.815 litri abbattendo i sedili posteriori e include soluzioni modulari come un pavimento regolabile e un vano nascosto da 80 litri.

Motorizzazioni Elettriche e Ibride

Il PEUGEOT E-5008 offre una gamma completa di motorizzazioni:

Motore elettrico da 210 CV (157 kW) – Autonomia fino a 502 km

Motore elettrico da 230 CV (170 kW) Long Range – Autonomia fino a 668 km

Motore Dual Motor AWD da 320 CV (237 kW) – A trazione integrale

Per chi cerca un’opzione ibrida, sono disponibili:

Ibrido 48V da 136 CV con motore elettrico integrato per una guida urbana elettrificata fino al 50% del tempo.

Ibrido plug-in da 195 CV con un’autonomia di 82 km in modalità elettrica.

Ricarica Rapida e Servizi Connessi

La batteria agli ioni di litio da 98 kWh supporta ricariche in corrente continua fino a 160 kW, permettendo di recuperare 100 km in soli 10 minuti e di passare dal 20% all’80% in 30 minuti.

Il sistema PEUGEOT i-Connect® Advanced include il Trip Planner, che ottimizza le soste di ricarica lungo il percorso, e la connessione a ChatGPT per assistenza interattiva in viaggio.

Tecnologie di Guida Assistita

Il Drive Assist Plus 2.0 introduce funzionalità avanzate di guida semi-autonoma, tra cui: Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Cambio corsia semiautomatico, Riconoscimento anticipato dei limiti di velocità, VisioPark 360° con telecamere e sensori

Con oltre 40 sistemi di assistenza, il PEUGEOT E-5008 stabilisce un nuovo standard di sicurezza.

Garanzia PEUGEOT Allure Care

PEUGEOT offre la massima tranquillità con il programma ALLURE CARE, che garantisce l’E-5008 per 8 anni o 160.000 km, inclusa la batteria.

Conclusione: Il SUV Elettrico Perfetto per la Famiglia

Il nuovo PEUGEOT E-5008 si impone come il miglior SUV elettrico per famiglie, combinando spazio, autonomia e tecnologia. Con una gamma completa di motorizzazioni e dotazioni premium, rappresenta la scelta ideale per chi desidera un SUV elettrico versatile e innovativo.