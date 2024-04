PEUGEOT Inception: rivoluzione al VivaTech 2024"

Al prossimo salone VivaTech 2024, che si terrà dal 22 al 25 maggio, PEUGEOT farà una comparsa spettacolare presentando il suo ultimo capolavoro di innovazione e design: la concept car Inception.

Questo evento segnerà il debutto francese dell'ambiziosa visione di PEUGEOT per il futuro della mobilità elettrica sostenibile, mettendo in mostra una serie di tecnologie rivoluzionarie tra cui il sorprendente volante Hypersquare.

La presenza di PEUGEOT a questo importante evento tecnologico europeo non è casuale. L'azienda ha scelto il palcoscenico di VivaTech per esprimere i tre pilastri fondamentali del suo brand: Allure, Emozione ed Eccellenza. Questi valori si incarnano perfettamente nella PEUGEOT Inception Concept, una vettura che non solo promette di ridefinire l'estetica dei veicoli elettrici ma si propone anche come pioniere di un'esperienza di guida completamente nuova grazie all'introduzione dell'Hypersquare.

L'Hypersquare è una tecnologia steer-by-wire che elimina la necessità del tradizionale volante, sostituendolo con comandi elettronici digitali. Questo sistema non solo migliora l'ergonomia ma promette anche di rendere la guida più intuitiva, attraverso gesti innovativi che si ispirano al mondo digitale.

In aggiunta alle sue avanguardistiche caratteristiche di guida, la PEUGEOT Inception Concept si distingue per il suo design esterno che evoca le linee di un felino, e per un interno che presenta la nuova generazione dell'i-Cockpit®. Quest'ultimo è una testimonianza dell'impegno continuo di PEUGEOT verso l'innovazione, arricchito ora dalla tecnologia di intelligenza artificiale di ChatGPT per un controllo vocale senza precedenti su tutta la gamma.

La partecipazione a VivaTech 2024 sarà anche l'occasione per PEUGEOT di evidenziare l'importanza dei dati e dei servizi connessi. Grazie alla collaborazione con MOBILISIGHTS, la filiale di Stellantis specializzata in Data as a Service (DaaS), PEUGEOT offre accesso a dati di telemetria avanzati per personalizzare l'esperienza di guida e migliorare la vita quotidiana dei conducenti, nel rispetto della loro privacy.

PEUGEOT, con la sua presenza a VivaTech, conferma il suo impegno verso una mobilità che non sia solo sostenibile ma anche piacevolmente innovativa, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e consapevole. La visione di PEUGEOT, incarnata dalla Inception Concept e dall'Hypersquare, è un invito ad esplorare il futuro della guida, dove tecnologia e design si fondono per creare esperienze senza precedenti.